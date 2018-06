Inter | Spalletti chiama Nainggolan | possibile trattativa con la Roma RUMORS

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ 'Icardi rimarrà con Spalletti - Perisic invece…' - esclusiva - : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Giovanni Macedoni sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. I tifosi si chiedono se Icardi rimarrà.

Nainggolan e Malcom priorità per l'Inter : come cambierebbe l'undici di Spalletti - rumors : l'Inter ha cominciato a muoversi in vista della sessione estiva di Calciomercato cercando di re le indicazioni date dal tecnico, Luciano Spalletti, nell'ultimo summit avuto con la dirigenza, in cui sono state sottolineate quelle che sono le priorita' per rinforzare la squadra in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ora i nerazzurri si concentreranno sulle operazioni in uscita per chiudere il bilancio in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Inter - Chiesa-Nainggolan-Dembélé : ecco i nomi fatti da Spalletti : L'Inter vuole essere la grande protagonista della stagione 2018-2019 e dopo gli arrivi di Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij, a parametro zero da Juventus e Lazio, e dopo l'investimento fatto sul prospetto argentino Lautaro Martinez, Piero Ausilio sta lavorando sotto traccia per regalare altri colpi di mercato a Luciano Spalletti. Le piste che portano a Rafinha e Cancelo sono ancora vive ma la società di Corso Vittorio Emanuele dovrà aspettare il ...

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

Inter - Spalletti indica la via : Chiesa - Nainggolan e Dembélé : L'Inter lotta coi paletti del fairplay finanziario, panorama non semplicissimo, 45 milioni in plusvalenze da incassare entro il 30 giugno. Un lavoraccio per il d.s. Piero Ausilio, che comunque negli ...

L'Inter mette la freccia a destra : Malcom. E Rafinha si - ri - avvicina a Spalletti : Ausilio a cena per strappare l'ala destra al Bordeaux. Possibile un altro prestito per il trequartista

Inter : Perisic sacrificabile in uscita - poi due colpi di mercato per Spalletti : Dopodiché a luglio, come si legge sul Corriere dello Sport , Suning potrà effettuare un paio di colpi sul mercato in entrata per rinforzare la squadra di Spalletti in vista della prossima Champions ...

Nainggolan all’Inter/ La Roma vuole 40 milioni : ecco il piano di Spalletti per il Ninja : Nainggolan all'Inter, le mosse di calciomercato nerazzurre: la Roma chiede 40 milioni di euro per il Ninja, ecco il piano di Luciano Spalletti per il centrocampista(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Strootman all'Inter/ Clausola più bassa? Che duello fra Spalletti e Di Francesco! : Strootman all'Inter, Clausola più bassa? La cifra per togliere l'olandese alla Roma potrebbe essere più favorevole ai nerazzurri, che duello fra Spalletti e Di Francesco!(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato Inter - sfuma Verdi : ecco l’attaccante in pole per Spalletti : Calciomercato Inter – Sembrava fatta per l’arrivo in attacco del calciatore del Bologna Verdi, poi il nuovo inserimento da parte del Napoli che ha superato la concorrenza dell’Inter. Adesso i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Luciano Spalletti, in pole Matteo Politano del Sassuolo. I nerazzurri sperano di convincere i neroVerdi con un’offerta in prestito con diritto di riscatto ...