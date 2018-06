Inter-Fiorentina Primavera | la finalissima scudetto in diretta su Sportitalia

Inter-Fiorentina - Finale Scudetto campionato primavera 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita : Inter e Fiorentina giocheranno la Finale del campionato primavera 2018 di calcio. Le due squadre si contenderanno lo Scudetto al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella giornata di sabato 9 giugno (ore 20.45). Andrà in scena il remake dell’atto conclusivo della passata stagione quando a imporsi furono i nerazzurri che conquistarono così l’ottavo titolo della loro storia e puntano a vincere questa volta per agguantare il Torino in testa ...

Primavera - un gol di Zaniolo piega la Juventus : Inter in finale con la Fiorentina : Inter-Juventus Primavera 1-0 Marcatori: 49' Zaniolo , I, Inter-Fiorentina sarà la finale del campionato Primavera. I nerazzurri, campioni in carica, hanno eliminato in semifinale la Juventus grazie ...

Primavera - Inter-Juve 1-0 : nerazzurri in finale con la Fiorentina : E' l'Inter la seconda finalista del campionato Primavera: la finale sarà la riedizione di quella della scorsa stagione, quando i nerazzurri batterono la Fiorentina, che ieri ha eliminato l'Atalanta. ...

Fiorentina - Chiesa : si va verso un'asta. Juve - Inter - i 2 Manchester e il Liverpol Interessate : Qual è il prezzo di Federico Chiesa? Quanto vale il ventenne figlio d'arte che la Fiorentina vuol tenersi stretto, nonostante gli assalti degli ultimi mesi? La domanda è d'obbligo dopo il convincente ...

Inter : Perisic per Dembelé? Chiesa - la Fiorentina dice no a Napoli e Roma : Spalletti sogna Chiesa : come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la Fiorentina ha rifiutato un'offerta del Napoli da 50 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche a scelta tra cui il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - offerta con contropartita alla Fiorentina per Federico Chiesa : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in questo inizio di Calciomercato, già messi a segno tre colpi importanti, si tratta dei difensori Asamoah e De Vrij e dell’attaccante Lautaro Martinez. Occhi anche per il centrocampo ed in casa Roma, il sogno di Luciano Spalletti porta a Nainggolan ma è più facile pagare la clausola di Strootman. I nerazzurri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante, in pole Verdi del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

Fiorentina - Simeone : 'Interesse del Milan? Vi dico...' : E' stato il grande protagonista del successo della Fiorentina contro il Napoli con una tripletta. Giovanni Simeone ha parlato a Premium sport: 'Possibile interesse del Milan? Sto molto bene alla Fiorentina.Sto bene con la gente, i tifosi e la città. Sono davvero contento qui e devo ringraziare tutti per la mia crescita. Real? Ho ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...

Fiorentina - Interessa un portiere croato : numeri importanti in stagione : La Fiorentina valuta piste esterne per la porta del prossimo anno. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la società viola starebbe osservando il portiere della Dinamo Zagabria Dominik Livakovic , croato che di 28 presenze ne ha concluse la metà senza subire reti.