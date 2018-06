Inter | Ausilio | Icardi non si muove Radja piace | ma non solo a noi

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...

Inter - sogno Chiesa : papà Enrico alleato prezioso - Ausilio studia l'offerta : Come scrive la Gazzetta dello Sport , Juve e Napoli stanno facendo sul serio , i bianconeri hanno offerto 55 milioni di euro più i cartellini di Pjaca e Mandragora, , ma l'Inter sta chiedendo ...

Inter - Ausilio a Londra tenta il colpo in Premier? Video : Piero Ausilio è volato a Londra insieme a Giovanni Gardini, chief football administrator dell'Inter. I dirigenti nerazzurri hanno raggiunto il centro sportivo del Tottenham e lo scopo ufficiale del blitz riguarda Joao Miranda. Nella casa degli 'spurs', infatti, l'esperto difensore centrale è in ritiro con il Brasile che sta preparando il Mondiale di Russia. Il club ha deciso di proporre a Miranda il rinnovo del contratto fino al 2020, su ...

Politano vuole l'Inter : 'Precedenza ai nerazzurri'. Il piano di Ausilio : E Politano che pensa? In attesa degli impegni con la Nazionale di Mancini, il classe '93, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dato questa indicazione: 'Precedenza ai nerazzurri' . Tanto da ...

Inter - Martinez firma in sede : con lui Milito jr e Ausilio : E dopo la notte passata in hotel, eccolo presentarsi di buon mattino , zaino in spalla come uno studente, al Centro Coni di medicina dello sport di Milano per effettuare la prima parte di visite ...

Inter - assalto a Nainggolan. Ausilio incontra l'agente del Ninja e di Barella : Un caffè per Barella e Nainggolan. L'Inter guarda avanti e avvia una semina ambiziosa. Il responsabile dell'area tecnica nerazzurra Piero Ausilio ieri ha visto in un albergo del centro milanese ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti ad Ausilio Video : L'entusiasmo in casa Inter è ancora molto alto per la qualificazione in Champions League raggiunta in extremis, all'ultima giornata, grazie al successo sulla Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2. Questo è stato rimarcato anche dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ieri era a cena con la dirigenza e, all'uscita, ai microfoni dei cronisti, ha dichiarato come sia stata una cena pagata da tutti quelli che avevano scommesso che l'Inter ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Calciomercato Inter - Ausilio è pronto a scatenarsi : i nomi sul taccuino e le richieste di Spalletti : Inter alle prese con un Calciomercato che potrebbe essere molto Interessante in chiave rafforzamento della rosa, sempre senza spese folli come previsto dal Fair play finanziario L’Inter ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la tanto agognata Champions League è arrivata all’ultima giornata con l’exploit in casa della Lazio. Adesso serve costruire una rosa all’altezza, magari più profonda rispetto a quella di ...

Inter - dopo la sbornia Champions arriva la 'doccia fredda' di Ausilio Video : Per l'Inter non c'è mai stato nulla di normale, nel bene e nel male. La qualificazione alla prossima Champions League è arrivata al termine di una rocambolesca sfida con la Lazio in cui i tifosi nerazzurri si sono preoccupati, rincuorati, disperati, rinfrancati e, alla fine, sono esplosi di gioia. Per il club milanese tornare nel massimo trofeo continentale dopo 6 stagioni è un immenso toccasana in termini di prestigio e, soprattutto, economici. ...

Inter - Ausilio : 'In altri paesi de Vrij non sarebbe stato un caso' : 'Il lavoro di Spalletti - aggiunge Ausilio ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - è stato positivo, c'è da costruire un'Inter migliore'. Il Mercato? 'Smentisco - sottolinea Ausilio - l'Interesse di ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi? Miglioreremo il suo contratto' : "Icardi ha un contratto di tre anni. La volontà e la voglia è di migliorare qualcosa nel suo contratto dando la giusta gratificazione al ragazzo. Con lui e con altri ci siederemo al tavolo per parlare ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...