Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara | rischia 5 anni di carcere Ora è pentito

GUCCINI DAL PAPA/ "Sinistri" e cattolici talebani lo Insultano : un incontro tra uomini liberi : Francesco GUCCINI ha partecipato all'incontro della diocesi di Bologna con PAPA Francesco in piazza San Pietro, ma cattolici talebani e gente di sinsitra lo hanno criticato. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:36:00 GMT)BOB DYLAN/ L'Odissea del premio Nobel approda agli Arcimboldi di MilanoBELLINI/ "I Puritani" tornano a Palermo: una prima assoluta in maschera