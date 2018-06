Inondazioni in Somalia | Unicef | da aprile 230 000 persone sfollate

Maltempo - disastrose Inondazioni in Africa : Kenya e Somalia in ginocchio - si temono epidemie di malaria e colera [GALLERY] : 1/9 ...

Inondazioni in Somalia : evacuate 10mila persone da Belet Uen : A causa delle Inondazioni che hanno investito la località di Belet Uen, nella Somalia centrale, le truppe della Missione dell’Unione africana in Somalia hanno proceduto all’evacuazione di oltre 10 mila persone. La scorsa settimana il ministero somalo per gli Affari umanitari e la gestione dei disastri ha messo a disposizione 4,5 tonnellate di aiuti in risposta alle epidemie di colera e malaria che ha colpito la città. L'articolo ...