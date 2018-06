Inizia il primo G7 di Giuseppe Conte

ilpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il presidente del Consiglio è arrivato in Canada per il suo debutto internazionale: conoscerà per la prima volta Merkel, Macron, Trump e gli altri leaderilG7 diIl Post.