Inghilterra | a 18 anni pesava 37 kg | mamma | nonna e sorella a processo per la sua morte

Il gatto più longevo al mondo vive in Inghilterra : se fosse un uomo avrebbe 137 anni : Si chiama Rubble , "Pietrisco",. Il gatto Rubble , "Pietrisco", vive in Inghilterra , a Exeter, contea di Devon, ed è probabilmente il gatto più longevo al mondo . Ha appena spento 30 candele, ciò che corrisponde, secondo i calcoli umani, alla venerabile età di 137 anni . La sua proprietaria, Michele Heritage, oggi 50enne, l'aveva preso esattamente 30 ...

Amichevoli - storica Austria Germania battuta dopo 32 anni. L Inghilterra piega la Nigeria : La nazionale di Janne Andersson, che ha eliminato gli azzurri nello spareggio per l'accesso alla Coppa del Mondo, è inserita del gruppo F, insieme ai campioni in carica della Germania , al Messico e ...

Negata la cittadinanza all'ex sindaca : «Viveva in Inghilterra da 39 anni» : Una storia che ha dell'incredibile: evidentemente la burocrazia non è un problema soltanto in Italia ma tutto il mondo, in questo caso l'Europa, è paese. 'Non voglio un trattamento speciale - ha ...

Tumori al cervello raddoppiati in 10 anni in Inghilterra : ecco le possibili cause : Il numero di Tumori al cervello maligni aggressivi in ??Inghilterra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni: secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Environmental and Public Health”, il tasso di casi di glioblastoma è aumentato da 2,4 a 5 ogni 100.000 persone tra il 1995 e il 2015. Tra i possibili fattori che potrebbero aver avuto un ruolo, i ricercatori individuano l’uso del telefono cellulare, l’ingestione o ...