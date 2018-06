optimaitalia

: Incredibili sconti Asus su store ufficiale oggi 8 giugno: smartphone e non solo - wordweb81 : Incredibili sconti Asus su store ufficiale oggi 8 giugno: smartphone e non solo - OptiMagazine : Incredibili sconti #Asus su store ufficiale oggi 8 giugno: smartphone e non solo - PlayStation_MVP : Al via oggi i #DaysOfPlays, offerte incredibili da cogliere al volo, e sconti digitali per ogni genere di gusti! Da… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Incredible day con glidi8 maggio: questo il claim della promozione che la divisione italiana del produttore asiatico dedica ai suoi fan alla ricerca di unoma anche di un tablet o computer portatile. Le offerte sono diverse e visibili tutte sullodell'azienda ma eccone una selezione delle proposte per noi più allettanti.Partiamo daglisugli: il primo in vetrina è lo ZenFone MAX Plus M1 con display da 5.7 pollici, 3 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 256 GB grazie alla presenza dello slot per micro SD). Un device entry level ma con doppia fotocamera principale e pure riconoscimento delle impronte che, nella colorazione nera, viene proposto a 179 euro.Gliriguardano anche lo ZenFone 4 Max che arriva a costare ora129 euro. Il dispositivo con 5.3 pollici di display, 3 ...