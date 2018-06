Incidente e infortuni SIRENE DI NOTTE

Incidente a Sarezzo e vari infortuni SIRENE DI NOTTE : Poco prima della mezza NOTTE , alle 21.17, a Passirano si è registrato un malore per un ragazzo di 16 anni portato all'Ospedale di Ome in codice verde. A seguire una donna di 35 anni è stata portata al ...

“Un brutto Incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...