Incendi Sicilia | oltre 300 chiamate ieri ai Vigili del Fuoco

Incendi : emergenza in Sicilia - ieri oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 300 le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco della Sicilia nella giornata di ieri per Incendi boschivi che hanno interessato anche alcune abitazioni. L’emergenza ha riguardato soprattuto le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A Mascal

Incendi - Coldiretti Sicilia : “Agire subito per evitare i danni dell’estate scorsa” : “Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari“: lo dichiara il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in riferimento ai roghi che ieri hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina e costretto ...

Caldo - scirocco e piromani : è già emergenza Incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Incendi : Coldiretti Sicilia - agire subito per evitare danni come anno scorso : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari". A lanciare l'allarme è il presiden

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ”I risultati quindi sono evidenti, ed indicativo che, considerando che in Veneto gli Incendi dal 1980 ad oggi sono stati circa tremilacinquecento di cui il 38% di origine dolosa, siano però scesi sensibilmente da quando, nel 2000, la competenza è stata trasferita alle reg

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona : Venezia, 3 giu. (AdnKronos) - "Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un'eccellenza sul fronte del piano antIncendi. Lo hanno riconosciuto gli stessi vertici della Protezione Civile nazionale all'ultima Conferenza Stato- Regioni e,

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona - 2 - : AdnKronos, , Adnkronos, 'I risultati quindi sono evidenti, ed indicativo che, considerando che in Veneto gli Incendi dal 1980 ad oggi sono stati circa tremilacinquecento di cui il 38% di origine ...

Incendi : in Veneto 600 operai contro i 20mila in Sicilia - “ma la prevenzione funziona” : “Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un’eccellenza sul fronte del piano antIncendi”: lo ha spiegato all’Adnkronos l’assessore Veneto alla protezione Civile. Gianpaolo Bottacin traccia un quadro, più che positivo, dell’azione della Regione Veneto sul fronte dell’anticendi boschivi. ”Nonostante in Veneto operino solo un centinaio ...

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona : Venezia, 3 giu. (AdnKronos) – “Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un’eccellenza sul fronte del piano antIncendi. Lo hanno riconosciuto gli stessi vertici della Protezione Civile nazionale all’ultima Conferenza Stato- Regioni e, sul campo, all’ultima grande esercitazione che abbiamo organizzato l’anno scorso sul Monte Grappa, dove sono ...

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “I risultati quindi sono evidenti, ed indicativo che, considerando che in Veneto gli Incendi dal 1980 ad oggi sono stati circa tremilacinquecento di cui il 38% di origine dolosa, siano però scesi sensibilmente da quando, nel 2000, la competenza è stata trasferita alle regioni. Siamo passati infatti dagli oltre duecento Incendi all’anno degli inizi anni Ottanta alle poche decine di questi ...

Incendi - 50 milioni per il Piano Sicilia : più aerei e più squadre : Più mezzi, uomini e risorse messi in campo dalla Regione Siciliana contro gli Incendi in previsione della nuova stagione estiva. Per il nuovo Piano antIncendio, che quest’anno parte con largo anticipo – l’avvio ufficiale della campagna e’ fissata per il 15 giugno – la Sicilia ha previsto 50 milioni di euro e l’impiego, in totale, di 15 mezzi aerei. Nel dettaglio, 9 mezzi aerei della flotta di Stato, del ...

Incendi - Legambiente Sicilia : “Bene il piano - ma restano limiti e criticità” : “Prendiamo atto degli impegni assunti dal presidente della Regione, soprattutto per quanto concerne il rafforzamento della collaborazione con gli organi dello Stato per la lotta agli Incendi, ben sapendo, però, che saranno i risultati concreti a fine stagione a dimostrare se ci sia stata una inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi, caratterizzati da gravissime disfunzioni delle strutture regionali a ciò preposte”. A dirlo in ...

Incendi - Protezione Civile : “Quattro elicotteri a disposizione per la Sicilia” : Quattro elicotteri, tre delle Forze Armate e uno dei Carabinieri, a disposizione per la Sicilia dedicati allo spegnimento degli Incendi nell’isola. L’annuncio è stato dato, nel corso di una conferenza stampa a palazzo d’Orleans, dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “Abbiamo garantito la disponibilità della flotta aera di Stato – dice Borrelli – mettendo a disposizione, d’accordo con le ...

Incendi : Borrelli (Protezione civile) - quattro elicotteri a disposizione per la Sicilia : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - quattro elicotteri, tre delle Forze Armate e uno dei Carabinieri, a disposizione per la Sicilia dedicati allo spegnimento degli Incendi nell'isola. L'annuncio è stato dato, nel corso di una conferenza stampa a palazzo d'Orleans, dal capo della Protezione civile, Angelo