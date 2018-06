Incendi Ragusa | roghi sotto controllo | 800 turisti evacuati

RAGUSA - IncendiO VILLAGGIO CLUB MED : EVACUATO/ Video - turisti trasferiti in altro hotel - vertice in Prefettura : INCENDIO nel RAGUSAno: EVACUATO il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Torna l’emergenza Incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

Incendio in casa a Ragusa - morti i due anziani coniugi : Sempre aperta l'ipotesi del suicidio dei due coniugi di Ragusa che si sarebbero cosparsi di benzina per farla finita. L'uomo era malato.