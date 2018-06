Incendi | emergenza in Sicilia | ieri oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco

Caldo - scirocco e piromani : è già emergenza Incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Torna l’emergenza Incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

Santoni-Picone : Emergenza auto Incendiate : Roma – Fabrizio Santori, già consigliere regionale e portavoce del comitato “DifendiAmo l’Italia” e Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Tra cassonetti ed auto incendiate, è ormai Emergenza in tutta la città di Roma dove si contano almeno 5 casi a notte da oltre 5 mesi. Solo nel quartiere Monteverde è il quinto caso nel giro di pochi mesi dove vengono ...

Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un Incendio al motore : una donna è morta e e ci sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.