In giuria due checche | squallide caricature dei gay Fabio Canino contro il

Emma Muscat duetta con Elisa in No Hero e conquista la giuria nel quinto serale (video) : Emma Muscat duetta con Elisa nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. La concorrente della squadra Bianca ha avuto l'opportunità di esibirsi insieme ad Elisa, in duetto su No Hero. Nella seconda sfida del quinto serale, Emma ha sfidato Lauren, portando ai Bianchi la vittoria. Nel corso della prima prova ad Amici di Maria De Filippi, invece, la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri. La concorrente maltese ha aperto le danze ...