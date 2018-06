In fiamme l' auto di un assessore di Carmagnola | è la seconda in poco più di un anno

Roma - autobus in fiamme vicino al Vaticano : Ancora un caso di bus in fiamme a Roma: nel pomeriggio di venerdì 8 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Piazza Pio XI, vicino al Vaticano, per un incendio che ha completamente distrutto un ...

Roma - ancora un autobus in fiamme. Paura e traffico in tilt : ancora un autobus incendiato a Roma dopo il caso di via del Tritone. Anche stavolta è accaduto in pieno centro, a due passi dal Vaticano, e proprio nel giorno dello sciopero. Il mezzo ha preso fuoco ...

Roma - autobus a fuoco vicino al Vaticano : fumo e fiamme in strada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Roma : spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI : Roma: nessun ferito né intossicato Roma – Estinte poco fa le fiamme divampate sul mezzo della linea 881. L’autobus Atac, appartenente a Roma Tpl, aveva preso fuoco in piazza Pio XI. Confermata l’assenza di feriti o intossicati. L'articolo Roma: spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI proviene da RomaDailyNews.

Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano/ Video - 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno : Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano, Video: 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno. E' successo questa sera dopo le ore 16:00, in piazza PIO XI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Roma : autobus Atac avviluppato dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : un mezzo è andato a fuoco vicino al Vaticano : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una autobotte.Piazza Pio XI #atac@TgLa7@welikeduelpic.twitter.com/GlIX0wiwlh — ...

Eboli - tre automobili avvolte dalle fiamme : si indaga : Approfondimenti Incendiata un'auto a Cava, all'alba: accertamenti in corso 19 maggio 2018 Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Campolongo ad Eboli , dove tre automobili sono state avvolte ...

Spaventoso incidente all'alba - auto in fiamme : tre morti mentre andavano al lavoro : Scenario drammatico quello si è parato davanti ai soccorritori intervenuti lunedì mattina sulla via nuova Flaminia a...

Spaventoso incidente all'alba - auto in fiamme : tre morti : Scenario drammatico quello si è parato davanti ai soccorritori intervenuti lunedì mattina sulla via nuova Flaminia a...

Furgone in fiamme - bloccata l'autostrada Palermo-Catania : Catania - Furgone in fiamme sulla A19 Palermo-Catania. Il traffico è stato al momento bloccao tra gli svincoli di Tremonzelli e Scillato, in direzione Palermo. Secondo le primissime informazioni ...

Sicilia : furgone in fiamme su A19 - autostrada chiusa a Tremonzelli : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Traffico bloccato sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Scillato in direzione del capoluogo Siciliano, per l'incendio di un furgone Fiat Fiorino. Sul posto vigili del fuoco e personale dell'Anas. Gli automobilisti devono uscire a Tremonz

Soverato - trovato un corpo carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme : Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato a Soverato all’interno di un’auto distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti intorno alle 4 di questa notte in via Panoramica. L’automobile incendiata è una Fiat Cinquecento. Non si esclude il suicidio.Continua a leggere

Incidente sulla A31 - Arianna Rossetto e il papà morti carbonizzati nell'auto in fiamme : VICENZA - Su quel tratto dell?autostrada A31 Valdastico sud il traffico è sempre scarso e tranquillo: ma ieri è diventato un inferno di fuoco, fumo, rottami e morte. Due...