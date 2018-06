Iliad sta iniziando a risolvere il problema degli IP francesi

Servizi di reperibilità - ecco quanto costano con Vodafone - TIM - Wind Tre - Iliad e MVNO : quanto costano i Servizi di reperibilità dei vari operatori italiani? Andiamo a scoprire quanto fanno pagare Vodafone, TIM, Wind, Tre, Iliad e i vari operatori virtuali per i Servizi quali "richiamami" o "ti ho chiamato" via SMS. L'articolo Servizi di reperibilità, ecco quanto costano con Vodafone, TIM, Wind Tre, Iliad e MVNO proviene da TuttoAndroid.

Come passare a Iliad : dove acquistare la SIM - come attivarla e ricaricare : Dal 29 maggio Iliad è il nuovo quarto attore del mercato della telefonia mobile operante in Italia. Vediamo come passare a Iliad, dove acquistare la SIM, quali sono i costi da sostenere e l'unica tariffa attivabile, infine, come attivare la nuova SIM. come passare a Iliad: la tariffa Al momento esiste una sola tariffa attivabile con il nuovo operatore di telefonia mobile del mercato italiano. A 6€ al mese si hanno a disposizione chiamate ...

Iliad - i GB in Europa sono 2 : la protesta degli utenti : E' vero che Iliad prima ha scritto sul sito che i 2 GB in Europa si aggiungevano ai 30 GB, per un totale di 32 GB. Era però una cosa del tutto insensata dare più GB in roaming che in Italia. E infatti ...

Vodafone già pronta a contrastare Iliad con la nuova Special Minuti 20 Giga : Vodafone dovrebbe proporre la nuova offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga anche agli ex clienti passati a Iliad: 1000 Minuti e 20 GB in 4G al concorrenziale prezzo di 7 euro al mese, con hotspot incluso.

Iliad : La rivoluzione che non c’è stata : iliad è arrivata ufficialmente in Italia il 29 maggio 2018 ma la tanto decantata #rivoluzioneiliad non si è completata al meglio. In Italia c’è troppa concorrenza iliad Italia: Ancora c’è molto da lavorare per Rivoluzionare il mercato mobile iliad, operatore mobile francese, è finalmente arrivato in Italia, la data ufficiale è stata il 29 maggio […]

Iliad - copertura e problemi IP : cosa sta succedendo alla compagnia : Iliad è da diverse settimane al centro delle notizie dal mondo della tecnologia. L'operatore francese è però sbarcato ufficialmente solo da pochi giorni in Italia: l'obiettivo del colosso è quello di conquistare il mercato del nostro Paese, tra i più importanti al mondo. L'approdo nel nostro Paese è stato possibile grazie alla recente fusione fra Wind e Tre, che sono diventate una singola compagnia liberando cosi un posto: disponibili dunque le ...

Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate ieri : Sono già iniziate le spedizioni delle prime SIM Iliad attivate nella giornata di ieri, subito dopo la presentazione della prima offerta del nuovo operatore.

Presto Iliad permetterà di acquistare smartphone anche senza attivare offerte : Durante la presentazione dell'offerta Iliad, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha mostrato brevemente un iPhone X ma a quanto pare l'operatore proporrà anche smartphone di alte marche.

Stiamo provando la rete Iliad : come funziona - come acquistare una SIM e molto altro (video) : E' arrivata Iliad, finalmente il nuovo operatore che si è presentato con il botto, con offerta unica a 5 euro e 99 centesimi per un sacco di GB e telefonate illimitate. Nel nostro articolo tutto ciò che dovete sapere.

Anche le ricariche Iliad Italia si stanno sbloccando : spunta un nuovo link : stanno venendo a galla importanti novità in queste ore per quanto riguarda Iliad Italia, tutti segnali che in qualche modo ci avvicinano all'uscita definitiva della nuova compagnia telefonica nel nostro Paese. Dopo avervi parlato del nuovo numero per avere un contatto con l'assistenza, ma soprattutto del termine massimo entro cui l'operatore sarà pronto per scendere in campo (21 giugno), oggi bisogna affrontare il tema delle ricariche. Anche ...

Iliad arriva entro l'estate/ Vuole il 5G - ma parte dalla rete Wind Tre. Le indiscrezioni sui prezzi : Iliad arriverà in Italia entro l'estate e parteciperà anche all'asta per il 5G. Inizialmente si appoggerà sulla rete di Wind Tre, ha spiegato Benedetto Levi

Tariffe mobile a partire da 2.90 euro entro l’estate : parola di Iliad : Il debutto sul mercato italiano di telefonia mobile di Iliad è sempre più vicino. Il nuovo operatore inizierà le sue …

Iliad IN ITALIA/ Primo negozio avvistato al Sud è a Catania. Verso la sfida a Tim - Vodafone e Wind : ILIAD si prepara a sbarcare in ITALIA. avvistato il Primo negozio al Sud, esattamente in un centro commerciale di Catania. Verso la sfida con Tim, Vodafone e Wind