calcioweb.eu

: Il #Var strumento straordinario e che ha cambiato il calcio italiano: la Lega di A promuove la tecnologia - CalcioWeb : Il #Var strumento straordinario e che ha cambiato il calcio italiano: la Lega di A promuove la tecnologia - LinKCommunity_ : Il campionato 2017-18 di Serie A verrà ricordato per l’introduzione della Var ,strumento tecnologico pronto a rivol… - PagineRomaniste : #Rizzoli: 'Var? L'anno prossimo vogliamo utilizzarlo nei casi più eclatanti. E' uno strumento indispensabile'… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il Var è unoche havolto al campionato di Serie A, l’utilità viene riconosciuta anche dallaA: “va oltre le aspettative. 397 partite (tra Serie A e Coppa Italia, ndr), 2023 check, 117 correzioni arbitrali. Un intervento ogni 3.39 partite. Minima interferenza per il massimo beneficio come auspicato ad inizio progetto. La percentuale di errori arbitrali sarebbe stata del 5,78% senza VAR. Con l’utilizzo del sistema VAR la percentuale degli errori arbitrali scende al 0.89%. Il progetto VARè diventato il punto di riferimento e di interesse per tutte le organizzazioni internazionali in termini di sviluppo e risorse”. L'articolo Il Vare che hail: ladi A promuove la tecnologiaWeb.