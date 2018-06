Il Tribunale di Torino solleva dubbi sulla costituzionalità dell' omicidio stradale

Giardinieri sì - purché italiani : bando pubblico discriminatorio bloccato dal Tribunale di Torino : Sotto accusa il concorso dell'Aster, l'agenzia servizi territoriali di Genova ora condannata a pagare 3000 euro e a estendere a tutti la chiamata

Operaio muore precipitando da 14 metri : per il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli : Secondo il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli per la morte di Francesco Esposito, Operaio di 59 anni che nel 2013 cadde da un'impalcatura mentre lavorava alla stazione Porta Nuova.Continua a leggere

Registrata la figli di due padriAnagrafe - Roma segue TorinoNessun intervento del Tribunale : Dopo Torino, Roma. Anche il Campidoglio ha registrato all'anagrafe la figlia di due persone dello stesso sesso, in questo caso due uomini. Lo rende noto il legale della coppia, Alexander Schuster, secondo cui si tratta di "un'importante svolta nel comune piu' grande d'Italia Segui su affaritaliani.it

Foodora - Tribunale Torino. Ragazzi che ci portano il cibo a casa non sono lavoratori. Ecco la loro vita : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Foodora - il Tribunale di Torino respinge ricorso ex rider licenziati - : Le 6 persone contestavano all'azienda l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. Chiedevano il reintegro ...

"Foodora sfruttatori" - scritte di vernice davanti a Tribunale Torino : "Foodora sfruttatori", scritte di vernice davanti a Tribunale Torino È attesa per domani la sentenza di primo grado del processo che sei ex rider della multinazionale tedesca di food delivery hanno intentato contro l'azienda. L'obiettivo sono il reintegro e maggiori tutele sul lavoro Parole chiave: ...

