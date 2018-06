Il sogno d’oro delle azzurre

vanityfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Milena Bertolini, 51 anni, ct della nazionale di calcio femminile, è la donna che può regalare agli italiani il Mondiale di Francia 2019. L’8 giugno a Firenze l’Italia affronta il Portogallo nella penultima partita del girone (l’ultima sarà il 4 settembre in Belgio). Il ct azzurro Milena Bertolini Bertolini, è fatta? «Quasi, ma quasi nel calcio non significa nulla. Serve l’ultimo sforzo. Fin qui le ragazze sono state fantastiche, vincendo sempre. Manchiamo dal Mondiale dal 1999: qualificarci darebbe spinta e prestigio a tutto il movimento». Come sta il calcio femminile italiano? «Ora meglio. Gli anni ’90 (all’epoca Bertolini era calciatrice, ndr) sono stati un buon periodo, ma negli ultimi vent’anni siamo rimaste ferme, e disunite, mentre altri Paesi investivano. Da qualche anno la Figc ha attuato scelte politiche intelligenti e funzionali alla crescita. E abbiamo dato ...