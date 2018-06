Il sogno di Marco Cecchinato è finito | sconfitto in semifinale al Roland Garros

Marco Cecchinato - finisce il sogno al Roland Garros : l'austriaco Thiem lo batte tre set a zero : L'italiano, che nei quarti di finale del torneo parigino aveva sconfitto l'ex numero 1 del mondo Novak Djokovic , è stato sconfitto in tre set all'austriaco Dominik Thiem , numero 7 del mondo. Il ...

Roland Garros 2018 : Dominic Thiem infrange il sogno di Marco Cecchinato. L’azzurro lotta per due set - poi si arrende all’austriaco : Finisce la favola al Roland Garros di uno straordinario Marco Cecchinato. Il siciliano si è arreso in tre set all’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-5 7-6 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco. Thiem conquista la sua prima finale Slam della carriera, ma Cecchinato esce a testa altissima dal Philippe Chatrier e con molti rimpianti per aver perso il tiebreak del secondo che avrebbe potuto cambiare la partita. Inizio di partita ...

Marco Cecchinato - il sogno italiano al Roland Garros : Senza timore di smentita si può dire che Marco Cecchinato ha già vinto. Lo sa anche lui: «È il miglior momento della mia vita, è un sogno». Per primo non avrebbe scommesso su se stesso ai quarti di finale del Roland Garros. Invece c’è. Martedì (alle 15 e 15 sul centrale Philippe Chatrier) affronta Novak Djokovic, che è stato numero uno al mondo, ha vinto 12 slam ed è avversario di molto rispetto, ma sognare in grande non costa niente e fa ...

Marco Cecchinato - Roland Garros 2018/ Domina Goffin e sfiderà Djokovic : il sogno del siciliano continua : Marco Cecchinato Domina contro Goffin e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2018: continua il sogno del palermitano, che adesso se la dovrà vedere con Novak Djokovic(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:28:00 GMT)

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Per me è come vivere un sogno. Affrontare Djokovic è un onore” : Commosso ed incredulo, Marco Cecchinato, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il sogno continua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano. “Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno” – ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato corona una stagione fantastica sulla terra con uno Slam da sogno : La maratona al primo turno, la festa al secondo, ed ecco, oggi, nella prima recita nel terzo turno di un torneo dello Slam, arriva la grande impresa per Marco Cecchinato: lo scalpo dell’iberico Pablo Carreno Busta certifica l’accesso agli ottavi di finale per il tennista nato a Palermo. Il classe 1992, che a fine aprile era arrivato anche al numero 59 (ora è al 72), potrebbe ritoccare il suo best ranking, dato che lo scorso anno si ...

