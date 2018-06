Il sogno di Cris Brave

Cristiano Ronaldo al Psg - offerta faraonica : tridente da sogno con Neymar e Mbappè ed in porta Buffon - squadra stellare : Può nascere un Psg fortissimo ed ancora più forte con l’obiettivo di vincere tutto nella prossima stagione, il club francese è veramente scatenato ed adesso è al lavoro per piazzare il più grande colpo di mercato di sempre: Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di formare un tridente pazzesco con Neymar e Mbappè. Stipendi di 45 milioni netti, sarebbe queste l’offerta shock presentata dal Pag al fuoriclasse portoghese per portarlo a ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - la crisi al momento sbagliato. Il sogno è sfumato sul più bello : Sono sfumati all’ultimo i sogni di gloria di Domenico Pozzovivo al Giro d’Italia 2018. Il 35enne lucano dopo aver entusiasmato i tifosi italiani per diciotto tappe è andato in crisi proprio nella frazione chiave, vedendo così vanificati gli sforzi fatti fino ad ora. Sul traguardo odierno di Bardonecchia il nativo di Policoro ha infatti accusato otto minuti e mezzo da Chris Froome, scivolando così in sesta posizione nella classifica ...

Cristiano Malgioglio VS Filippo Contri/ Grande Fratello 15 : “I cani non hanno bisogno di padroni come te!” : Cristiano Malgioglio VS Filippo Contri del Grande Fratello 15: “I cani non hanno bisogno di padroni come te!”, le parole dell'opinionista anche in difesa di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:17:00 GMT)

Dolceacqua - al Cinema Cristallo 'L'ascenseur pour l'échaufaud' e 'Un sogno chiamato Florida' : Tutti gli spettacoli del pomeriggio alle ore 18 ASCENSEUR pour L'ÉCHAUFAUD " ASCENSORE PER IL PATIBOLO di Louis Malle giovedì 3 maggio ore 21:00 FR venerdì 4 maggio ore 15:30 FR UN sogno chiamato ...

Congo - Save the Children : 7.9 milioni di bambini hanno urgente bisogno di aiuto - in atto una delle crisi umanitarie più estese d’Africa : Tredici milioni di persone, oltre il 60% delle quali sono bambini [1], hanno necessità urgente di ricevere assistenza nella Repubblica Democratica del Congo, afflitta da decenni di conflitti armati e instabilità politica. Lo denuncia Save the Children, oggi a Ginevra per lanciare – insieme alle Nazioni Unite, a organizzazioni non governative e a donatori internazionali – un appello a livello globale affinché i governi si impegnino a ...

Manchester City-United 2-3 - derby da sogno : Mourinho mette in crisi Guardiola [FOTO] : 1/10 LaPresse ...