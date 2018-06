Il Segreto anticipazioni | arriva DON IGNACIO | il padre di JULIETA

Il Segreto - anticipazioni trame dal 11 al 15 giugno : Prudencio bacia Julieta - Saul viene scoperto : La settimana in tv de Il segreto in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale 5. Il segreto, lunedì 11 giugno 2018 Francisca convince Saul a prendere parte al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Venancia prova a chiedere aiuto ai due parroci affinché intercedano per lei con Candela. La donna, infatti, non si darà pace finché non avrà ottenuto il perdono della ex nuora. Quando anche i tentativi ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : EMILIA e ALFONSO escono di scena??? : Importantissime novità in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto: stando a quanto scritto dal settimanale Cultura En Serie, sembra proprio che i telespettatori iberici dovranno salutare per sempre ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) ed EMILIA Ulloa (Sandra Cervera), nel cast fin dalla prima puntata della telenovela! Cerchiamo quindi di capire che cosa sta succedendo in Spagna: “complici” della fuga da Puente Viejo del cognato ...

Anticipazioni / Il Segreto - puntate spagnole : Candela muore per colpa di Venancia : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto [VIDEO], lo sceneggiato iberico che dal 2013 va in onda su Canale 5. Le Anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna ci svelano che, nell'episodio 1711, Candela perdera' la vita. Il calvario della Mendizabal avra' inizio con l'arrivo in paese della perfida Venancia, la sua ex suocera. Quest'ultima insistera' per avere il perdono della pasticciera e, non ottenendolo, coinvolgera' ...

Il Segreto anticipazioni 8 giugno 2018 : Saul vuole vendicarsi di Severo e Carmelo : L'Ortega prende parte al piano di Donna Francisca per vendicarsi dei due amici che hanno tramato alle loro spalle.

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 8 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 8 giugno 2018: Adela è in procinto di sposarsi e si incontra con le sue amiche per preparare le sue nozze, ma in lei riaffiorano i ricordi del momento in cui Carmelo le ha confidato di aver ucciso suo marito… Raimundo resta deluso dal comportamento di Carmelo e Severo, mentre Dolores appare sempre più triste e fa testamento: la donna è “in lutto” dopo essere stata lasciata da Pedro e ...

Il Segreto anticipazioni : NAZARIA rischia di essere uccisa ma MAURICIO… : Nel corso dei mesi estivi de Il Segreto, i telespettatori faranno lo conoscenza di Vicente (Jorge Coralles), un vecchio “nemico” di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas). Giunto a Puente Viejo per obbligare la governante a restituirgli i soldi di un antico debito, l’ultimo arrivato si farà sempre più pericoloso e arriverà addirittura a rapire Miguel, il figlio Segreto di NAZARIA, pur di riuscire nel suo scopo… Dando uno ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 7 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 7 giugno 2018: In molti a Puente Viejo tentano di consolare Dolores, ma invano… Adela parla con il figlio Ulpiano e gli chiede se approva il suo matrimonio con Carmelo Leal… Severo fa un regalo inatteso a Carmelo, che si rende conto di quanto sia importante le loro amicizia. Anche Adela, felice di aver avuto l’approvazione da Ulpiano per il suo matrimonio, sa quanto siano uniti i due ...

Il Segreto anticipazioni 7 giugno 2018 : Adela e Carmelo preparano le loro nozze : La coppia convolerà presto a nozze ma il ricordo della morte del marito turba ancora la bella maestra.

Il Segreto anticipazioni : SEVERO in carcere ma CARMELO… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo già ampiamente parlato del tragico sequestro di Venancia Almagro (Inma Sancho): visto che quest’ultima sarà responsabile della morte dell’amata Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), SEVERO Santacruz (Chico Garcia) deciderà di rapire l’anziana per capire dove abbia nascosto il piccolo Carmelito… La trama, come facilmente prevedibile, vedrà ...