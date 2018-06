“Il ragazzo si farà” D’Uva | il capogruppo sommelier in cerca di carisma

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...