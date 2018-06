Il piano per togliere gli irregolari dalle strade “Controlli più rapidi e aiuti Ue per i

Dalla pace fiscale ai controlli : un piano per voltare pagina L'anteprima sul Messaggero Digital : La cosiddetta ?pace fiscale? - essenzialmente un condono anche piuttosto generoso - dovrebbe essere il primo passo, anche se si pone il problema dell?intreccio con la definizione...

Milano adotta il piano d’azione per l’energia sostenibile : Con 23 voti favorevoli e 7 astenuti, il Consiglio comunale ha adottato il Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes). Il Piano,

Venditalia - sostenibilità in primo piano : i fondi di caffé diventano pellet per stufe : ... alla sostenibilità nei trasporti, all'adozione di nuove tecnologie, alla scelta dei prodotti alimentari e alla gestione dei rifiuti nell'ottica di un'economia sempre più circolare. 'A Venditalia ...

May presenta il suo piano B per la Brexit : restare nell'unione doganale fino al 2021 (e oltre?) per scongiurare il "muro" in Irlanda : restare nell'unione doganale fino alla fine del 2021, e forse oltre, in attesa di trovare un'altra soluzione per evitare il ritorno della frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord: è questo in sostanza il "piano B" presentato oggi dal governo di Theresa May per tentare di superare il principale ostacolo sulla strada di un accordo sulla Brexit. Per il premier britannico si tratta di una concessione maggiore, dopo che aveva indicato ...

Angela Merkel - il piano per strozzare l'Italia : il nuovo Fondo monetario europeo - scenario spaventoso : L' Italia tra pochi giorni rischia di ritrovarsi di nuovo sotto schiaffo da Berlino. Intervistata dalla Faz , la cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo nero su bianco l'ultimo, estremo tentativo ...

Real Madrid - Michel e Laudrup sono il piano B per la panchina : Riflessioni che continuano, Real Madrid sempre alla ricerca del giusto nome che possa raccogliere l'eredità di Zinedine Zidane. Nomi nuovi e alternative che vengono eliminate, notizie in evoluzione ...

Higuain-Milan : un piano per portare il Pipita in rossonero - rumors : Poteva sembrare un’ipotesi irrealizzabile, ma Massimiliano Mirabelli sta davvero studiando un piano [VIDEO] per portare Gonzalo Higuain al Milan. Il bomber della Juventus sarebbe uno degli obiettivi caldi per il prossimo Calciomercato rossonero e, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’idea stuzzica molto la dirigenza milanista. Secondo ‘ilmilanista’, portale che contribuisce all’audience della Gds, Marco Fassone avrebbe gia' avallato ...

RIGOpiano - LA PROCURA ACCUSA LA REGIONE/ “Fu negligente - conosceva pericolo” : 14 indagati chiamati a comparire : RIGOPIANO, la PROCURA ACCUSA la REGIONE: “Determinò l’isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone”. Fra i responsabili, il governatore dell'Abruzzo, Luciano D’Alfonso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il piano pazzesco per togliergli il partito : occhio a Carlo Calenda : Per ora, l'unica certezza in Forza Italia è che si oppone al governo M5s-Lega. Si dice che Silvio Berlusconi avrebbe dato licenza di picchiare duro contro Giuseppe Conte. Ma secondo La Stampa , su cui ...

Pensioni d'oro - il piano del governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...

La Bce annuncia la fine del piano Draghi entro dicembre. Per Lega e M5s un avvertimento da non sottovalutare : Piaccia o no, il momento del redde ratione è arrivato. Il capoeconomista della Banca centrale europea Peter Praet ha annunciato che la prossima settimana, nella riunione mensile dei governatori dell’area euro di Riga, si deciderà il destino del programma di acquisti di titoli pubblici iniziato nel 2015. Praet ha parlato di “uscita graduale”, ma il ...

Al governo Conte manca ancora un piano operativo : Flat tax, reddito di cittadinanza, rottamazione della legge Fornero: ora l’esecutivo deve provare a mantenere le costose promesse elettorali. Leggi

Il piano per la "pace fiscale" del governo : Armando Siri, senatore e consigliere economico della Lega ha le idee chiare sulle prossime mosse del governo. In un'intervista ad Italia Oggi, Siri parla del piano fiscale dell'esecutivo Conte. Siri parte dal concetto di "pace fiscale" e spiega cosa cambierà per le aliquote dei ruoli fino al 2014: "Si tratta di un saldo e stralcio che faremo a favore dei piccoli contribuenti in diffi coltà economiche. Ci saranno tre voci. La prima percentuale ...