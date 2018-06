Il nuovo aggiornamento di Quake Champions aggiunge i bot e nuove funzionalità nell' arena

A nuovo Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento B370 : cambia solo la patch? : Per i possessori di Huawei P10 e P10 Plus una più che buona notizia in veste di nuovo aggiornamento software in arrivo su entrambi i modelli, ex top di gamma del 2017. A riprova che lo sviluppo software per le ormai vecchie ammiraglie non sia stato affatto bloccato, ecco che diamo notizia del firmware B370 in prima distribuzione in Europa. Di che cosa si tratta nello specifico? Come ci comunica la fonte Stechguide.com, ecco che i pacchetti ...

Il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves permette di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco : Rare continua ad aggiornare il suo Sea of Thieves e, dopo la pubblicazione dell'espansione The Hungering Deep, ecco arrivare l'aggiornamento 1.1.1 che introduce nel titolo piratesco alcune interessanti novità.Come riporta Gameranx (dove è possibile leggere il changelog completo), la nuova patch permette ora ai giocatori di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco, quindi non sarà più necessario uscire e rientrare per avere un'opzione di ...

Primi problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Gran Turismo Sport : il nuovo aggiornamento introduce 9 auto e il Circuit de la Sarthe : La 24 Ore di Le Mans è un evento globale molto importante. Quindi è abbastanza logico che Polyphony Digital rilascerà un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport prima che la famosa gara inizi il 16 giugno. L'aggiornamento 1.19, reso disponibile nella notte tra il 29 e il 30 maggio, sarà caratterizzato dal Circuit de la Sarthe, lo stesso in cui si terrà Le Mans 2018.C'è di più, naturalmente. Sono stati aggiunti nove nuovi veicoli. La line-up ...

Anticipazioni su Honor 9 ed il nuovo aggiornamento B366 : prime notizie online : Periodo decisamente intenso per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Honor 9. Sono trascorsi pochissimi giorni, infatti, da quando vi abbiamo parlato su queste pagine della piena distribuzione dell'aggiornamento B364, quello che a conti fatti ha confermato davvero per tutti la possibilità di sfruttare Face Unlock, ma ora è già tempo di concentrarsi sul pacchetto software B366, con ogni probabilità disponibile per tutti qui in Europa ...

Di nuovo protagonista il Nexus 6 : ultimo aggiornamento ufficiale per il top 2014 : Riesce ancora a regalare sorprese il Nexus 6, googlefonino dell'anno 2014, per tanto e tanto tempo rimasto alle corde in termini di upgrade. Era lo scorso anno quando il device riceveva l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat, cui faceva seguito un pacchetto successivo che aveva a propria volta richiesto il downgrade alla precedente versione Android 7.0 Nougat. Da allora più il nulla, almeno fino a quello che sembra candidato ad essere ...

Rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 4 e Surface 2017 : Breve comunicato per informarvi del recente rilascio di un nuovo aggiornamento firmware da parte di Microsoft per il Surface Pro 4 e il Surface Pro 2017. L’update, stando al suo changelog ufficiale, migliora la stabilità del sistema forse in occasione di Windows 10 Aprile Update. I driver aggiornati riguardano l’Intel Dynamic Platform. Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager v8.3.10207.5567 improves system ...

Mistero assoluto per Asus ZenFone 4 : nuovo aggiornamento 107 - scomparso Oreo : Si sta creando un vero e proprio caso in queste settimane attorno al cosiddetto Asus ZenFone 4. Il suo predecessore ha toccato con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo più di un mese fa, mentre per lo smartphone 2017 al momento non abbiamo segnali sotto questo punto di vista. Nonostante TIM abbia promesso notizie per il pubblico entro la prima metà di maggio (come vi abbiamo riportato prontamente non molto tempo fa), ad oggi ...

Inaspettato per OnePlus 6 il nuovo aggiornamento 5.1.5 da oggi 23 maggio : Sono giornata davvero calde quelle che stiamo vivendo con il nuovo OnePlus 6, top di gamma Android che potrebbe fare realmente la differenza soprattutto nel caso in cui il prezzo dello smartphone dovesse scendere a livelli più aggressivi nel corso delle prossime settimane. Come vi abbiamo riportato ieri, le vendite del device sono scattate ufficialmente in Italia, dopo l'iniziativa da parte di Amazon che ha quindi confermato di essere il ...

Rocket League : annunciato il nuovo aggiornamento "Salty Shores" : Da quando Rocket League è stato rilasciato qualche anno fa, i giocatori hanno goduto di un flusso costante di contenuti che hanno mantenuto il gioco interessante e sembra che Psyonix non sia pronta a fermarsi presto. Lo sviluppatore ed editore ha annunciato l'aggiornamento Salty Shores per il gioco e, proprio come i precedenti, aggiungerà un sacco di novità.Probabilmente l'aggiunta più grande nell'aggiornamento è quella di una mappa ...

nuovo aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 : B209 di maggio - cosa propone? : Atteso da un sabato di fuoco il tanto apprezzato Huawei P8 Lite 2017, visto il rilascio del tutto inaspettato della build B209, l'aggiornamento avente il compito di veicolare con sé la patch di sicurezza di maggio. Non un pacchetto dal peso sconvolgente, visto che il tutto si riduce a 242MB, lo spazio necessario per omologare il software all'ultima versione degli upgrade per la sicurezza pensati da Google per i dispositivi equipaggiati col ...

Completato l’aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe : nuovo via dal 16 maggio : Dopo settimane di attesa, l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe è stato riavviato. Alcuni modelli del device premium della passata generazione erano rimasti al palo, ancora fermi a Nougat dallo scorso marzo, ossia da quando una specifica variante della serie (ossia la ZS550KL) avevano cominciato a ricevere Android 8.0. Tanta pazienza è stata ripagata e finalmente il roll-out del firmware è ripartito, come specificato direttamente sul ...

God of War : disponibile il nuovo aggiornamento 1.22 : Un sacco di aggiornamenti sono stati rilasciati per God of War sin dalla sua uscita e la maggior parte di quelli già resi disponibili erano mirati a portare "correzioni di bug e miglioramenti". Lo stesso vale per l'ultimo update 1.22, uscito oggi.Come riporta Gamingbolt, di tutti gli aggiornamenti recenti, l'aggiornamento 1.20 ha portato qualcosa di effettivamente nuovo con la modalità foto promessa insieme ad un aumento della dimensione del ...

Galaxy S9 e S9+ nuovo aggiornamento : arriva il supporto ad ARCore : Ufficializzato oggi 14 maggio il supporto alla tecnologia ARCore per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: ecco come poter utilizzare le applicazione di realtà virtuale sui due top di gamma.ARCore la tecnologia sviluppata da Google per potare la realtà aumentata sui dispositivi mobili con sistema operativo Android da oggi 14 maggio 2018 è ufficialmente supportata dai nuovi top di gamma di Samsung, Galaxy S9 e Galaxy S9+.Continue reading Galaxy S9 e ...