' Il nostro impegno c' è | ora fateci amministrare' Centrodestra | l' appello di Ferraro

"Non mancherà mai il nostro impegno ma siamo sempre troppo pochi" : La Spezia - Un impegno gravoso da svolgere e poco personale disponibile. Una battaglia dura da portare avanti ma la Polizia penitenziaria, con discrezione e dedizione, non si tira indietro. Un ...

Il sindaco di Nagasaki in visita nel Piacentino : 'L'impegno nostro perché non accada più' : Purtroppo il suo desiderio non si realizzò, ma da quel giorno migliaia e migliaia di gru di carta prendono forma in tutto il mondo grazie all'iniziativa di Ayako Aikawa, una maestra elementare di ...

Sisma L'Aquila : De Micheli - nostro impegno non smetterà mai : L'Aquila - "Essere qua stasera è anche un modo per dimostrare che il nostro impegno, anche se io non sono aquilana, non smette e non smetterà mai". Così Paola De Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Commissario per i terremoti del Centro Italia 2016 e 2017 prima della partenza della fiaccolata all'Aquila in memoria delle 309 vittime nel nono anniversario del Sisma del 6 aprile 2009. In ...

Sisma L'Aquila : De Micheli - nostro impegno non smetterà mai : L'Aquila - "Essere qua stasera è anche un modo per dimostrare che il nostro impegno, anche se io non sono aquilana, non smette e non smetterà mai". Così Paola De Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Commissario per i terremoti del Centro Italia 2016 e 2017 prima della partenza della fiaccolata all'Aquila in memoria delle 309 vittime nel nono anniversario del Sisma del 6 aprile 2009. In ...