Il mio Sud | una storia di spazi pieni e spazi vuoti

Sergio Ramos ironico : “manca solo che Firmino dica di essersi raffreddato per una goccia del mio sudore” : Le accuse nei confronti di Sergio Ramos non sono andate giù al calciatore del Real Madrid, prima polemiche sull’infortunio di Salah poi per quanto riguarda il portiere Karius. Adesso il difensore ha deciso di rispondere in modo ironico, come riporta Marca: “Per quanto riguarda Salah è stata detta una bufala, perché vedendo bene l’azione è lui che per primo mi afferra il braccio e io cado dall’altro lato, di fatto lui si ...