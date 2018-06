Il ministro delle finanze tedesco Scholz | L' Italia non fallirà La priorità è la

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

Tiziano Ferro contro il ministro Fontana e in difesa delle famiglie arcobaleno : (foto: Getty) Il governo giallo-verde, probabilmente anche striato di nero, si è installato da neanche una settimana e già i suoi protagonisti si sono guadagnati la ribalta delle cronache per le loro dichiarazioni non certo di apertura e conciliazione: il più brillante di tutti nello scatenare il polverone è stato sicuramente il veronese leghista Lorenzo Fontana. Dopo essersi espresso contrariamente all’aborto, all’immigrazione e ...

Caso Fontana - i ministri M5s : “Non è il giorno delle polemiche”. Morra : “Frasi che fanno specie - ma ministro deve rispettare leggi” : Nel giorno della festa dei 5 Stelle a Roma nella piazza di Bocca della verità, dopo il giuramento del governo M5s-Lega, resta la polemica legata alle parole del neo ministro leghista alla Famiglia, Lorenzo Fontana contro le famiglie arcobaleno (“Non esistono”, ha dichiarato in un’intervista”). Dai ministri M5s, però, c’è poca voglia di commentare le parole del neo collega di governo: “Non è il giorno delle ...

Chi è Alberto Bonisoli - il nuovo ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo : Alberto Bonisoli è direttore della Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Classe 1961, mantovano, già indicato dal leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio come Ministro dei Beni culturali nella squadra dei ministri targata M5S presentata prima delle elezioni, Bonisoli è esperto di Education Management e di design e sviluppo di progetti internazionali. E’ stato consulente di istituzioni pubbliche, nazionali e ...

Chi è Gian Marco Centinaio - il nuovo ministro delle Politiche Agricole : Gian Marco Centinaio è il nuovo Ministro per le Politiche Agricole. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Gian Marco Centinaio è nato a Pavia il 31 ottobre 1971. Si definisce “Lombardo DOC”, ma anche “leghista fin dal primo vagito”. Capogruppo leghista nella scorsa e nell’attuale ...

Chi è Toninelli - il nuovo ministro delle Infrastrutture : Dal mondo delle assicurazioni all'Arma dei Carabinieri, dal Parlamento al Governo. Danilo Toninelli , nato a Soresina in provincia di Cremona nel 1974, è uno dei grillini di peso all'interno del neonato ...

Savona - uomo dei vertici Ue : i compiti del ministro delle polemiche : L'assetto europeo prevede che per ogni materia i ministri competenti si riuniscano in una apposita formazione del Consiglio. Tra queste vi è il

Chi è Erika Stefani - il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie : La senatrice della Lega Erika Stefani ricoprirà il ruolo di ministro degli Affari regionali e dell Autonomie nel neonato governo Conte. Di mestiere avvocato, ha nel suo...

[Il retroscena] Mattarella a Conte : "Il ministro delle Finanze lo faccia lei o Di Maio". Tutti i no dietro la trappola perfetta : ... "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Luigi Di Maio che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Sul punto ...

Maturità 2018 - le date delle prove e i testi scelti dal ministro. Si comincia il 20 giugno : a oggi l'esame di Maturità si fa più vicino per gli oltre 500mila studenti coinvolti. Sono state infatti rese note le date ufficiali degli esami, stabilite da un'ordinanza firmata dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.Continua a leggere

Il ministro Orlando chiede al governo di “deliberare” sulla riforma delle carceri : Il guardasigilli ha richiamato la necessità che le Camere “siano responsabili” sull’argomento e non affossino la riforma, come chiesto anche dal presidente della Camera Fico e dal Garante dei detenuti, Mauro Palma

Ministro Padoan incontra il ministro delle Finanze di Israele - Moshe Kahlon : Teleborsa, - Confronto sulla situazione economica in Italia e in Israele . E' stato questo il tema dell'incontro tra il Ministro Padoan che oggi 16 aprile, ha ricevuto al dicastero di via XX settembre,...

