Il grande rugby di Sky | tre grandi match in diretta | All Blacks | Australia e Sud Africa

Rugby – Italia - capitan Ghirlandini dice la sua : “una grande prestazione - sappiamo cosa fare per vincere” : capitan Leonardo Ghirlandini dice la sua sulla partita contro il Giappone dell’ItalRugby Sotto il tetto dell’Oita Bank Dome il tallonatore e capitano dell’Italia Leonardo Ghiraldini ha guidato questo pomeriggio il Captain’s Run della Nazionale alla vigilia del primo dei due test-match del tour estivo in Giappone. Domani alle 14.45 locali (7.45 in Italia, diretta it.eurosport.com) gli Azzurri affronteranno per la settima volta nella propria ...

Rugby – grande successo per il 7° Torneo Città di Verona : Petrarca Padova miglior società dell’edizione 2018 del 7° Torneo Città di Verona Anche nell’edizione 2018, il Torneo MiniRugby “Città di Verona” non tradisce le aspettative e si conferma un appuntamento di Grande rilievo nel panorama rugbistico italiano. I circa 1.200 piccoli atleti tra Under 6, 8, 10 e 12, provenienti da 20 club diversi, suddivisi in ben 70 squadre, si sono sfidati a suon di mete sui campi da gioco del Centro Sportivo di Parona ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Rugby - tutto pronto ad Alghero per il grande match : Non solo tifosi e sportivi ma anche semplici cittadini, appassionati di sport, andranno al campo a sostenere la squadra algherese che sta rappresentando al meglio la città catalana nella penisola. E' ...

L'Aquila - le Zebre e i Dragoni : il grande rugby torna al Fattori - in migliaia per la sfida ai gallesi nella coppa europea Top 14 : ... con la sua tradizione e la sua storia, si è sempre fatta portatrice, in Italia e in Europa, del vero spirito del nostro sport. Siamo felicissimi essere qui, speriamo possa esserci tanta gente'. La ...