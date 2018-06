“Il governo non c’entra con la sospensione della partita Israele-Argentina” Intervista a

Governo - Delrio a Conte : “Il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti”. È scontro in aula : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Governo - lo scivolone di Conte mentre parla a braccio : “Il rispetto della presunzione di colpevolezza…” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia. parlando a braccio, inciampa sul tema della giustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale ...

Ue - Ft : “Il problema non è l’Italia - ma la mancanza di riforme. Governo populista a Roma? Conseguenza della mala gestione” : La partita più importante sul futuro dell’Europa e della sua moneta unica non si gioca a Roma, ma a Bruxelles. Il Financial Times nella sua edizione internazionale odierna dedica un focus alla situazione italiana e secondo l’editoriale del commentatore Wolfgang Munchau sarà “la mancanza di riforme” a far “andare in pezzi l’Eurozona“, non il nostro Paese. E’ necessario, secondo lui, “battersi per la ...

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi italiani sono quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...

Alluvione Livorno : “Il nuovo Governo velocizzi gli indennizzi” : Un impegno per il nuovo Governo affinché confermi e velocizzi gli indennizzi per Livorno dopo l’Alluvione dello scorso settembre. Lo prevede una mozione del deputato livornese del Pd, Andrea Romano. Il testo, spiega una nota, “impegna il Governo ad attivare in tempi celeri le procedure di rimborso nell’ambito delle risorse dichiarate disponibili per l’anno 2018”, “considerato che il ministero ...

Governo Cottarelli - Guerini : “Il Pd si astiene per rispettare la neutralità del governo” : “Abbiamo deciso che ci asteniamo su Cottarelli, per rispettare il carattere di neutralità del Governo, che ci deve poi portare all’appuntamento elettorale”. Così Lorenzo Guerini, al termine della riunione del gruppo Pd alla Camera. “Alle elezioni vogliamo arrivare con un fronte ampio”, ha rivendicato. “Le elezioni devono essere fissate al più presto”, ha aggiunto Andrea Orlando. “Sono ...

Governo - Cantone : “Il mio lavoro dura fino al 2020 - non ho avuto nessun contatto con Cottarelli” : Il nome di Raffaele Cantone era stato indicato nella possibile squadra del premier incaricato, interpellato a margine dell’assemblea di Bankitalia su un possibile coinvolgimento in un Governo guidato da Carlo Cottarelli, ha dichiarato: ”Sto facendo un lavoro che finisce nel 2020. Non ho avuto nessun contatto con Cottarelli”. L'articolo Governo, Cantone: “Il mio lavoro dura fino al 2020, non ho avuto nessun contatto ...

Governo - Visco : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

Grillo : “Il governo si farà” : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il M5S al governo? “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo a un reddito di cittadinanza, se vogliamo migliorare la vita delle persone, allora possiamo trovare un accordo”. Così Beppe Grillo, in un’intervista su Newsweek rilanciata dal suo blog, commenta la trattativa in corso tra il leader dei pentastellati ...