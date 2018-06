Il gladiatore Russell torna al Colosseo e scatena l' inferno

Due gladiatori a Roma : Totti e Russell Crowe sul red carpet del concerto de “Il gladiatore” [GALLERY] : Russell Crowe e Francesco Totti sul tappeto rosso del concerto de ”Il Gradiatore”: all’evento benefico l’ex calciatore consegna una maglia della Roma all’attore Un incontro particolare quello tra Francesco Totti e Russell Crowe, che vede consegnare dal calciatore all’attore una maglia della Roma con su scritto “Maximus“. In occasione del concerto dedicato al film “Il Gladiatore“, di cui ...

Russell Crowe al Colosseo dopo 18 anni (e qualche chilo di troppo) da Il gladiatore : Sono passati 18 anni da quando Il Gladiatore, colossal diretto da Ridley Scott e vincitore di 5 premi Oscar, è uscito al cinema. E sono passati 18 anni da quando il generale Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) è entrato per l’ultima volta nel Colosseo. Ma ora l’attore statunitense ha avuto l’occasione di tornare nella Capitale, grazie alle tre proiezioni del film previste per il 6 giugno all’anfiteatro Flavio e ...

Russell Crowe irriconoscibile : il gladiatore sembra Babbo Natale : Con il suo 'Al mio segnale, scatenate l'inferno', ha fatto sognare le donne di tutto il mondo. Lui, il gladiatore Russel Crowe, bello da impazzire. Questo succedeva 18 anni fa. Perchè oggi il gladiatore ha deposto , definitivamente, l'armatura. E si vede. L'inferno si scatena quando ...

Gli sms choc del vecchio cellulare di Russell Crowe. Vincono all’asta un’auto del “gladiatore” - ma quando leggono i messaggi del telefono in macchina rimangono senza parole : “Ma è un mostro!” - ironizza qualcuno. Giudicate voi : quando pensiamo a Russell Crowe la prima cosa che in genere ci viene in mente a Massimo Decimo Meridio, quello di “Al mio ordine Scatenate l’inferno”, insomma al protagonista del mitico “Gladiatore”, film del 2000 diretto magistralmente da Ridley Scott. Eppure dopo l’incredibile successo del film ambientato nell’antica Roma, l’attore, incredibilmente doppiato da Luca Ward, ha passato un periodo non semplice. Dopo una felice parentesi per ...

Russell Crowe - all’asta l’armatura de Il gladiatore per pagare il divorzio : 125mila dollari: tanto è stata pagata l’armatura indossata da Russell Crowe nel kolossal Il Gladiatore. Si intitola The Art of Divorce (L’arte del divorzio), ma non si tratta di un nuovo film, bensì del nome che l’attore ha deciso, non senza un pizzico di ironia, di dare all’asta di oltre 200 cimeli – 227 per la precisione – per pagare le spese processuali della separazione dalla ex moglie Danielle Spencer. ...