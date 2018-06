Il game designer di Battletech si dimette e risponde alle accuse di molestie sessuali

Un ex sviluppatore di Naughty Dog è ora Senior game designer di un progetto segreto di Sony per PS4 : L'anno scorso, Quentin Cobb ha lasciato Naughty Dog per lavorare su Just Survive, uno sparatutto survival a tema zombie per PC assumendo il ruolo di Senior Game Designer . 12 mesi dopo,è tornato in Sony con lo stesso titolo di lavoro, ma dove sta lavorando - e su cosa sta lavorando - è al momento un mistero.Come segnala Pushsquare, quando è stato chiesto a Cobb per quale studio sta lavorando, lo sviluppatore ha semplicemente risposto " segreto ...

Insomniac games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...