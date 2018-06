ilsole24ore

: Il G7 fa soffrire le Borse. Ancora vendite sull’Italia: -2% Milano, spread a 270 - sole24ore : Il G7 fa soffrire le Borse. Ancora vendite sull’Italia: -2% Milano, spread a 270 - grazia_natola : RT @GiombiniPaolo: non voglio impressionare nessuno, ma lo spread e le borse ,a chi ha le banche fanno davvero soffrire (vedi grafico situ… - GiombiniPaolo : non voglio impressionare nessuno, ma lo spread e le borse ,a chi ha le banche fanno davvero soffrire (vedi grafico… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Le tensioni tra il presidente Usa e gli altri leader al G7 in Canada si fanno sentire su tutti i listini europei, piegati dai timori di impatti sugli accordi commerciali ma anche dai segnali di rallentamento dell'economia europea. Ma èPiazza Affari la più penalizzata, confermando la freddezza verso gli asset italiani. Preoccupa in generale "l'incrocio" tra le mosse delle banche centrali (Fed e Bce) atteso per la prossima settimana.Euro sotto 1,18 dollari. Petrolio giù. ...