Il Fondo Monetario Internazionale presterà all’Argentina fino a 50 miliardi di dollari

Angela Merkel - il piano per strozzare l'Italia : il nuovo Fondo Monetario europeo - scenario spaventoso : L' Italia tra pochi giorni rischia di ritrovarsi di nuovo sotto schiaffo da Berlino. Intervistata dalla Faz , la cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo nero su bianco l'ultimo, estremo tentativo ...

Gli «interessi» di Merkel sul Fondo Monetario Ue e la proposta - rischiosa - che l'Italia può bloccare : Nelle stesse ore hanno parlato entrambi di «interessi» a 1.500 chilometri di distanza. A Roma, nel suo discorso alla Camera, lo ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì nel parlare ...

Il piano Merkel per l'Europa : sì al Fondo Monetario europeo - no a un'Unione dei debiti : La Germania sembra disposta ad accelerare su un budget dell'Eurozona più ampio. Quanto al Fondo monetario europeo, Angela Merkel fa capire che il Fondo salva-Stati così com'è non basta e va rafforzato:...

Il piano Merkel per l’Europa : ?sì al Fondo Monetario europeo - no a un’Unione dei debiti : La Germania sembra disposta ad accelerare su un budget dell’Eurozona più ampio. Quanto al Fondo monetario europeo, Angela Merkel fa capire che il Fondo salva-Stati così com'è non basta e va rafforzato: non tanto aumentando la sua potenza di fuoco ma piuttosto i suoi strumenti e le sue sfere di competenze. Oggi l’incontro con Draghi...

Merkel : Esm sia Fondo Monetario europeo per aiutare paesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Fondo Monetario accelera sull'Argentina : "Aiuti senza ritardi" : Il Fondo ha apprezzato le parole del presidente argentino Mauricio Macri, secondo cui il deficit della terza economia dell'America Latina verrà ridotto a un passo più rapido come parte del piano di ...

Argentina - così Buenos Aires si è avvitata sul dollaro. E ora mette alla prova i pentimenti del Fondo monetario : In un mondo dove basta un “click” per spostare all’istante miliardi di dollari, gli errori, anche piccoli, si pagano caro e subito. A maggior ragione se non c’è una delle grandi banche centrali a fare da scudo. Negli ultimi mesi l’Argentina ha commesso alcuni sbagli e lo ha fatto nel momento peggiore. così la situazione è precipitata in un batter d’occhio costringendo il Paese a chiedere nuovamente soccorso al Fondo monetario ...

Per il Fondo Monetario Internazionale la produttività italiana è troppo bassa : Una situazione che dovrebbe far riflettere visto il periodo favorevole registrato dall'economia negli ultimi anni e le prospettive di rallentamento che purtroppo sembrano addensarsi all'orizzonte.

Germania - il Fondo Monetario sollecita investimenti e riduzione squilibri : Teleborsa, - Germania promossa con "avvertimenti" dal Fondo Monetario Internazionale . E' quanto emerso al termine della "missione" annuale a Berlino del FMI, che sollecita il governo tedesco a "...

L'Argentina scende in piazza : scioperi e manifestazione contro il Fondo monetario : MILANO - Buenos Aires scende in piazza. E non saranno solo i tifosi del Boca Juniors, impazziti l'altra sera per l'ennesimo scudetto vinto dal Boca Juniors, guidato dalla vecchia conoscenza del calcio ...

Crisi argentina - proteste contro il Fondo monetario : Manifestazioni in tutto il paese: secondo un sondaggio tre cittadini su quattro sono contrari al prestito per sostenere la svalutazione del peso. Il governo ha avviato una trattaiva per un prestito da ...

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario/ Incubo crisi del 2001 : necessari 30 miliardi di dollari : Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: peso ai minimi per Buenos Aires, il presidente ha domandato 30 miliardi di dollari al FMI per scongiurare una crisi come quella del 2001(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 01:28:00 GMT)

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario. Lo spettro del 2001 aleggia di nuovo su Buenos Aires : Un messaggio che riporta l’Argentina all’incubo del 2001. Ora è ufficiale: la seconda economia dell’America Latina è di nuovo in crisi e chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale per ottenere una “linea di sostegno finanziario“. Lo ha annunciato il presidente Mauricio Macri in un breve messaggio registrato diffuso a reti unificate, spiegando che il contatto con il Fmi si è reso necessario per proseguire con ...

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale : Teleborsa, - L' Argentina chiederà un sostegno finanziario al Fondo Monetario Internazionale . Lo ha annunciato il Presidente argentino Mauricio Macri spiegando di aver avviato un colloquio con la ...