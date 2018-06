huffingtonpost

: Non solo la citazione sbagliata #Dostoevskij e Puskin ma il ribaltamento della verità sul significato delle sanzion… - RollingStoneita : Non solo la citazione sbagliata #Dostoevskij e Puskin ma il ribaltamento della verità sul significato delle sanzion… - giornalettismo : Non c'è nessun riferimento al populismo nel discorso di Dostoevskij su Puskin, probabile errore di incomprensione d… - CinziaEmanuelli : RT @HuffPostItalia: Il Dostoevskij di Conte, una 'presunzione' -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Giuseppe, o chi ha scritto il discorso al posto suo, ha fatto un errore marchiano nell'intervento svolto di fronte al Senato della Repubblica, citando a sproposito, forse per fare sfoggio di cultura letteraria, molto debole invero, addirittura capovolgendone il messaggio per adattarlo al suo dichiarato "populismo", che a questo punto nessun sa piu' che cosa sia.Non un buon servizio per quanti amano il grande scrittore e per chi, come i giovani o gli studenti vorrebbero capirci e apprendere qualcosa. Quegli studenti,è professore di diritto e pure avvocato, rimasti forse a bocca aperta, sentendolo dire nello stesso giorno: "Ladella colpevolezza" (testuale).Un ossimoro detto da un professore di diritto! Impossibile essere colpevoli presunti se non vieni condannato da un giudice. Nel qual caso sei colpevole e basta. Prima della condanna ...