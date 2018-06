Il dolore di Asia Argento per la perdita del compagno Anthony Bourdain | ‘Il mio amore | la

optimaitalia

: @silviastrips @sonolucadini Terribile. Mi dispiace x Asia e x la sua famiglia. Conosco purtroppo la depressione e h… - Beatrix_aka_BM : @silviastrips @sonolucadini Terribile. Mi dispiace x Asia e x la sua famiglia. Conosco purtroppo la depressione e h… - EulaliaGrillo : @AsiaArgento Cara Asia, per alcune persone la vita è molto più faticosa. Spesso sono quelle dal cuore più profondo,… - Restless_Soul84 : Sono disgustata da certi commenti al post di Asia Argento. Nemmeno di fronte al dolore di una persona vi fermate. Ma non vi fate schifo?! -

(Di venerdì 8 giugno 2018) L'attricerotto il silenzio dopo la morte del, lo chef, con una nota pubblicata su Twitter, nella quale esprime il suoe la devastazione per la suachiedendo ai fan e ai media di rispettare la sua privacy."dava tutto se stesso in tutto quello che faceva" si legge nella nota condivisa via Twitter, "Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio, la mia roccia, il mio protettore. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiedo di rispettare la loro privacy e la mia"., sessantun anni, si è suicidato nella stanza d'albergo in cui alloggiava durante un viaggio di lavoro a Strasburgo, in Francia, dove il suo corpo è stato trovato dall'amico Eric Ripertera. Era uno chef di fama internazionale e conduceva ...