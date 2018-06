wired

: Il Ceo di Google: “Non stiamo sviluppando Intelligenza Artificiale per le armi” - scoopscoop6 : Il Ceo di Google: “Non stiamo sviluppando Intelligenza Artificiale per le armi” - micheleiurillo : Il Ceo di Google: “Non stiamo sviluppando Intelligenza Artificiale per le armi” - pcexpander : Il Ceo di Google: “Non stiamo sviluppando Intelligenza Artificiale per le armi” #pcexpander #cybernews #notizie… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Le notizie più recenti parlavano di una serie di linee guida cheavrebbe stilato per uscire dall’impiccio delle proteste sulla sua collaborazione con il Pentagono. E infatti eccole spuntare in un post del Ceo Sundar Pichai. Questo, dopo l’invito di migliaia di dipendenti a interrompere la partecipazione dell’azienda al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’capace di analizzare le riprese dei droni per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. In coda ai sette punti cardine degli obiettivi base dello sviluppo dell’, Pichai aggiunge quali sono i contesti in cuinon intende prestare servizio: nella “tecnologie che causano o possono causare danni”. Laddove sussistesse un rischio materiale, “procederemo solo laddove riteniamo che i benefici superino sostanzialmente i rischi e includano ...