Il centro si ferma per la sfilata della Porsche | code e traffico nelle strade principali

Bari - assalto al centro commerciale Santa Caterina : fermati a Triggiano tre brindisini : A Triggiano i Carabinieri hanno fermato tre uomini originari di Brindisi, sono tutti sospettati di essere coinvolti nel furto commesso ieri al centro commerciale Santa Caterina, a Bari. A far cadere ...

Italia-Francia - amichevole Nizza 2018 : le probabili formazioni. Chiesa e Cristante dal 1' - confermato Balotelli al centro dell’attacco : La Nazionale Italiana di calcio del neo commissario tecnico Roberto Mancini torna in campo, in un’amichevole di lusso in Francia, dopo il match disputato contro l’Arabia Saudita a San Gallo (Svizzera) e vinto dagli Azzurri 2-1. Alle ore 21 a Nizza, la compagine allenata da Mancini vorrà dare seguito alle buone indicazioni emerse nel primo match, affrontando una delle squadre favorite per il Mondiale 2018, a cui i nostri calciatori non ...

Sparatoria nel centro di Liegi - la Procura conferma : "Omicidio terroristico" : L'attacco del 29 maggio 2018 a Liegi, in Belgio, in cui sono morte due poliziotte e un passante uccisi da un killer che ha urlato, "Allah akbar", come si sente in questo video amatoriale, è un "Omicidio...

Salvini : “Ci hanno fermato una volta - non lo rifaranno. Al voto con il centrodestra? Non è detto” : Matteo Salvini mette in discussione l'alleanza con il centrodestra costituito da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia: "A me interessano i programmi. Io faccio parte di una coalizione, però per fare quello che abbiamo scritto nel programma occorrono dei soldi e questi soldi li hai soltanto se cambi le regole europee. Se non cambi le regole, difficilmente le tasse possiamo abbassarle e abolire la Fornero. Allora la domanda è: Forza Italia ...

centro Italiano Ricerche Aerospaziali : Paolo Annunziato confermato Presidente : L’Assemblea dei Soci (di cui è parte l’Agenzia Spaziale Italiana) del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, nella seduta di ieri ha nominato con voto unanime il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Nel ruolo di Presidente – rende noto l’ASI – è stato confermato il dott. Paolo Annunziato. Sono stati nominati anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione: ing. Maurizio ...

centro - fermate 2 ragazzine rom di 10-12 anni “a scuola di borseggio” : Continuano i servizi antiborseggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei luoghi con maggiore affluenza di turisti. A finire in manette, in meno di 24 ore sono state 8 persone. fermate anche due bambine di 10 e 12 anni che seguivano gli insegnamenti di una ragazzina più grande, di appena 16 anni ma già […]

Cambridge Analytica chiude. La società al centro dello scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...

Salvini e Berlusconi : «centrodestra unito» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Milano - due stranieri uccisi : fermati due nordafricani Rapina in centro - studentessa accoltellata : Milano, due stranieri uccisi: fermati due nordafricani Rapina in centro, studentessa accoltellata Due nordafricani sono stati fermati per i quattro episodi violenti avvenuti la notte scorsa a Milano. Tra questi c’è l’omicidio del 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata all’addome e l’aggressione alla studentessa inglese di 21 anni, ferita adurante una Rapina nella zona […]

Vincent Bolloré fermato per sospetta corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Dal Molise una conferma : vittoria al centrodestra - ma M5s primo partito : "Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione". Commenta Luigi Di Maio

Studentessa 20enne aggredita in centro : fermato romeno - è maniaco seriale : Studentessa 20enne aggredita in centro: fermato romeno, è maniaco seriale Riconosciuto grazie alla testimonianza della vittima e alle telecamere della zona. Era stato già arrestato nel 2014 Continua a leggere

