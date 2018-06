Il battesimo di Adrienne | figlia di Madeleine di Svezia e Chris O’Neill

vanityfair

: RT @_lexismart: Il battesimo della Principessa Adrienne, figlia della Principessa Madeleine, oggi ??????????? - ariannasonego : RT @_lexismart: Il battesimo della Principessa Adrienne, figlia della Principessa Madeleine, oggi ??????????? - emmashands : RT @_lexismart: Il battesimo della Principessa Adrienne, figlia della Principessa Madeleine, oggi ??????????? - CambridgesFans : RT @_lexismart: Il battesimo della Principessa Adrienne, figlia della Principessa Madeleine, oggi ??????????? -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Famiglia reale svedese quasi al completo nella cappella del palazzo di Drottningholm per ildiJosephine Alice, ultimadella principessa, terzogenita di Carl Gustav e Silvia di, e del maritoO’Neill. Ildidi(Photo by MICHAEL CAMPANELLA/WireImage) La cerimonia, intorno alle 12, in un clima di festa, tra abiti in fiore e addobbi in pendant. La bambina, nata lo scorso 9 marzo, è la decima in linea di successione al trono, ed è stata battezzata lo stesso giorno della sorella maggiore Leonore, nel 2014. In famiglia c’è anche il piccolo Nicolas, che invece di anni ne ha tre. Lui e la sorella maggiore hanno fatto qualche capriccio in chiesa, saranno forse un po’ gelosi dell’ultima arrivata? Leonore è stata per tutto il tempo seduta a terra., dal canto suo, ha preferito dormire in ...