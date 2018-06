Il 2019 sarà un anno pericoloso per l' economia mondiale?

Chi è Milovan Farronato/ Sarà lui il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 : Ecco chi è Milovan Farronato il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 secondo l'annuncio del neo ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:58:00 GMT)

Fifa 19 : la Veltins Arena - lo stadio dello Schalke 04 NON SARA' un'esclusiva di PES 2019! : L'articolo Fifa 19: la Veltins Arena, lo stadio dello Schalke 04 NON SARA' un'esclusiva ...

MotoGP : Jorge Lorenzo firma un contratto biennale con la Honda. Dal 2019 sarà compagno di squadra di Marc Marquez! : La suggestione è diventata realtà. Dopo l’addio confermato di Daniel Pedrosa, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Jorge Lorenzo prenderà il posto di Dani sulla Honda e diventerà compagno di squadra del campione del mondo in carica di MotoGP Marc Marquez. Una sfida davvero impegnativa per Jorge che ha deciso di confrontarsi con Marc, “nel suo giardino“. Domenica, al termine del vittorioso GP d’Italia, il cinque volte ...

Legion 3 ci sarà - FX rinnova la serie con Dan Stevens per una nuova stagione in onda nel 2019 : Legion 3 si farà: come riporta TVLine, il network americano FX ha comunicato il rinnovo della psichedelica serie a tema supereroi per una terza stagione, che vedrà la luce nel 2019 – anche se ancora non è chiaro di quanto episodi sarà composta. "Legion ha ridefinito il genere del superhero drama e ha superato ogni aspettativa mentre l'intensità e la rivoluzione si sviluppavano durante la seconda stagione" ha detto in un comunicato Eric ...

Un vero e proprio Pokémon RPG arriverà su Switch nel 2019 e sarà nello stile di X - Y - Sole e Luna : Se pensavate che l'annuncio di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e l'annuncio con immediata disponibilità di Pokémon Quest fossero sufficienti per la vostra dose giornaliera di Pokémon a quanto pare le novità non finiscono qui.Come segnalato da Nintendo Everything, il CEO di The Pokèmon Company, Tsunekazu Ishihara ha confermato che nel 2019 verrà pubblicato un vero e proprio Pokémon RPG nello stile di Pokémon X e Y e di ...

Ariana Grande sarà in tour nel 2019 : ecco la conferma : È arrivata via Twitter The post Ariana Grande sarà in tour nel 2019: ecco la conferma appeared first on News Mtv Italia.

«Harry sarà papà nel 2019». Gli scommettitori britannici ne sono certi : «Viaggio, amo il mio lavoro, ma vorrei qualcosa che mi tenesse ancorata a un luogo: una famiglia». «Ho voglia di diventare padre fin da quando ero giovanissimo». Le dichiarazioni di intenti era chiare persino in tempi non sospetti, quando Meghan Markle, 36 anni, e Harry, 33, erano coppia da pochi mesi. E adesso che sono i nuovi duchi del Sussex, il desiderio di una famiglia non può che essere molto più vicino. Tanto che già da diversi mesi il ...

Pantone - i colori dell’estate 2019 saranno quelli dei nativi americani : L’estate 2018 deve ancora palesarsi in tutto il suo calore, ma in casa Pantone si guarda già all’anno prossimo. La celebre “Bibbia dei colori” ha infatti provato a ipotizzare quali saranno le tinte dominanti della bella stagione 2019, in un servizio per il Viewpoint Colour Magazine. Il risultato? Una palette battezzata New Native, che celebra da un lato il legame con la terra, dall’altro una società che fa sempre di più del ...

Findus sempre più sostenibile : entro 2019 lo saranno 90% vegetali : Milano, 24 mag. , askanews, Findus fa un altro passo in avanti in direzione della sostenibilità. Nel claim della nuova campagna 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura sostenibile' c'è la sintesi ...

Amici 18 ci sarà : aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent : aperti i casting di Amici 18, l’edizione 2018-2019 del programma di Canale5 Amici 18 ci sarà. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva mentre su Canale5 è ancora in corso la versione numero 17. A darne annuncio Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, insieme alla Fascino p.g.t. La società di produzione del programma di Maria […] L'articolo Amici 18 ci sarà: aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent proviene da Gossip ...

Sebastian Vettel - GP Monaco 2018 : “Il passo lungo non inciderà. Chi sarà il mio compagno nel 2019..?” : Sebastian Vettel spazia su numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio di Monaco. L’anno scorso arrivò una brillante doppietta della Ferrari, che dominò sulle strade del Principato, un risultato che a Maranello farebbe davvero comodo in questo momento, dopo alcune gare poco soddisfacenti dal punto di vista dei risultati. “Purtroppo arriviamo da un weekend difficile ...

I rumor parlano chiaro : Call of Duty : Modern Warfare 4 sarà il capitolo del 2019 : Mentre molti fan devono ancora metabolizzare a pieno l'annuncio e tutte le novità e i cambiamenti di Call of Duty: Black Ops 4, arrivano già delle voci sul prossimo capitolo del franchise, quello che verrà pubblicato nel 2019.Secondo le fonti di Gaming Intel e di Charlie Intel, il prossimo COD sarà Call of Duty: Modern Warfare 4 e seguirà solo in parte la strada tracciata dal gioco in uscita quest'anno. Tanto per fare un esempio quanto pare ...

Ultime pensione anticipata 2019-2020 - novità Quota 100 : ecco come sarà uscita Video : Rientrano anche la pensione anticipata a Quota 100 e quella a Quota 41 tra i punti della riforma delle Pensioni e del superamento della Legge Fornero nell'accordo che si sta costruendo tra il M5S di Di Maio e la Lega di Salvini per un Governo unitario. In cima alle aspettative di larghe fasce degli elettori dei due partiti è previsto proprio il superamento dei meccanismi rigidi di uscita della riforma Fornero con l'adeguamento delle pensioni ...

The Voice of Italy 2019 ci sarà? Costantino Della Gherardesca su Al Bano - Renga e un’eventuale 6ª edizione : Rai2 sceglierà di scommettere ancora su The Voice of Italy 2019? Gli ascolti di questa quinta edizione appena conclusa sono stati sufficienti ma non sono stati esaltanti, anche se la finale ha portato a casa un buon risultato con 1 milione 750 mila spettatori e il 10% di share. In generale quest'ultima edizione del programma ha incuriosito per le tante new enty tra i coach, in primis Al Bano (rivelatosi il più "moderno" nelle scelte musicali ...