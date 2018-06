Idee trucco da tre giorni trascorsi a Cannes

vanityfair

: Make up per gli occhi: cinque idee originali #makeup #trucco #occhi #eyeliner - cinquecosebelle : Make up per gli occhi: cinque idee originali #makeup #trucco #occhi #eyeliner - clearorchestra : RT @vogue_italia: Per esempio, quello nude con tanto blush di @katebosworth al Met Gala ci sembra perfetto per andare all'altare, che ne pe… - CocoLaVieEnRose : vogue_italia: Per esempio, quello nude con tanto blush di katebosworth al Met Gala ci sembra perfetto per andare al… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il distacco temporale e spaziale necessario per formulare con spirito critico un giudizio è trascorso, dunque ecco un brevissimo resoconto dei miei tredurante il Festival del Cinema. Quello che più vi interesserà sapere è come e in che modo ho avuto la possibilità di partecipare a uno degli eventi più attesi della Côte d’Azur. Niente di più semplice: quest’anno, per la prima volta, il Festival ha permesso a più di mille giovani under 30, di prendere parte all’evento. Entro il mese di aprile era necessario fare domanda sul sito ufficiale del festival, scrivendo una lettera di motivazione a tema libero. Blocco dello scrittore? Scrivete ad esempio qual è il vostro film preferito e perché. Qual è il regista che tira fuori il meglio e il peggio di voi? Per quanto riguarda me, essendo cine-onnivora, è stato arduo scegliere un unico film o regist perciò mi sono limitata a ...