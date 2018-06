Icardi e Wanda Nara alle Seychelles Così Mauro non pensa al Mondiale

Briatore sulla Juventus : “gli scudetti sono 37 - sì ad Icardi ma senza Wanda Nara…” : sono ore calde sul mercato della Juventus, in particolar modo continuano le voci su un possibile scambio Higuain-Icardi. Ecco le parole di Flavio Briatore alla trasmissione La Zanzara su Radio 24: “Consigliare a Buffon di andare al Psg? Sì, 100%. Fa bene sicuramente a continuare, un portiere come Buffon secondo me poteva continuare alla Juve. Lì sono problemi loro, ma io l’avrei trattenuto almeno un’altra stagione. Scambio Higuain-Icardi? ...

Gli Icardi alle Seychelles : Wanda - il bikini è hot : TORINO - Continuano le vacanze di Mauro Icardi e Wanda Nara che testimoniano le loro ore di relax in tempo reale sui social. La coppia ha finito il safari ed è sbarcata alle Seychelles , le isole che ...

Come sbirciare dal buco della serratura : Wanda Icardi mostra il suo cambio di costume alle Seychelles [VIDEO] : Dopo il safari in Africa, Wanda Nara e Mauro Icardi volano nel paradiso delle Seychelles, in cui la Wags è ancora una volta in déshabillé Wanda Nara, dopo il nudo social diffuso da Mauro Icardi su Instagram durante il loro safari in Africa (vedi qui), si mostra di nuovo sexy. A seguito della tappa della loro vacanza in Sudafrica, la wags ed il calciatore sono volati alle Seychelles. Qui l’argentina si spoglia per indossare i suoi ...

Wanda Nara - questa volta non è colpa di Icardi : la Wags si fotografa in versione hot [GALLERY] : 1/15 ...

MAURO Icardi E WANDA NARA - FOTO HOT IN VACANZA/ Oggi passeggiata a cavallo : "Mi sono persa in Africa..." : MAURO ICARDI e WANDA NARA hot in VACANZA: il capitano dell'Inter pubblica FOTO della moglie nuda nella doccia e ci scherza su, mentre i tifosi si interrogano sul suo futuro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Wanda Nara - safari a luci rosse : Mauro Icardi pubblica la foto della moglie nuda in bagno : Dopo le fatiche del campionato Wanda Nara e Mauro Icardi si concedono una vacanza lontani da casa e senza i loro figli, una fuga romantica in Africa, che in questi giorni viene raccontata, giorno...

Wanda Nara - safari a luci rosse : Mauro Icardi pubblica la foto della moglie nuda in bagno : Dopo le fatiche del campionato Wanda Nara e Mauro Icardi si concedono una vacanza lontani da casa e senza i loro figli, una fuga romantica in Africa, che in questi giorni viene raccontata, giorno dopo giorno, dai post sui social dei due. Il giocatore dell'inter ha mostrato anche dei momenti intimi della loro vita di coppia, pubblicando una foto di Wanda nuda nella loro stanza d'albergo.--Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, ha ...

Mauro Icardi e Wanda Nara - foto hot in vacanza/ Il capitano dell'Inter : “Invasione di scimmie per vederla” : Mauro Icardi e Wanda Nara hot in vacanza: il capitano dell'Inter pubblica foto della moglie nuda nella doccia e ci scherza su, mentre i tifosi si interrogano sul suo futuro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Icardi-Nara hot in vacanza : il capitano dell'Inter pubblica la foto di Wanda nuda : Mauro Icardi si gode le vacanze dopo le fatiche stagionali con l'Inter di Luciano Spalletti. Il bomber di Rosario è andato in ferie anticipatamente visto che Jorge Sampaoli , commissario tecnico dell'...

Inter - Icardi ‘perde la testa’ : fotografa Wanda Nara nuda e pubblica su Instagram [GALLERY] : 1/18 Foto Instagram ...

Wanda Nara nuda sui social - è lo stesso Icardi a pubblicare la FOTO della moglie in déshabillé : Icardi fa impazzire i suoi follower, Mauro posta una FOTO della moglie nuda durante il safari in Africa della coppia-- Mauro Icardi posta una FOTO che fa impazzire i suoi follower su Instagram. Mentre è in vacanza in Sudafrica la bella moglie del calciatore dell’Inter si concede una doccia con vista sulla savana, ma c’è qualcuno che la immortala e posta tutto sui social. È lo stesso Icardi che le scatta una FOTO in un momento d’intimità e ...

Icardi in Africa con la sexy Wanda Nara - la vacanza ‘selvaggia’ (ma lussuosa) del nerazzurro [FOTO E VIDEO] : Mauro Icardi vola in Africa con la moglie Wanda Nara, le vacanze ‘selvagge’ del calciatore dell’Inter e della sua sexy Wags Mauro Icardi e Wanda Nara sono volati in Africa per una vacanza selvaggia. Il calciatore dell’Inter e la moglie, dopo la fine del campionato, si concedono delle vacanze un po’ diverse. Diversamente dai colleghi, che per la maggior parte sono in mete di mare come le Maldive, Icardi si gode il ...

Tifosi dell’Inter furiosi con Wanda Nara : la donna di Icardi manda messaggi “bianconeri” [GALLERY] : Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha scatenato l’ira di alcuni Tifosi dell’Inter sui social. La compagna del capitano nerazzurro infatti, ha postato la foto di un viaggio, una foto che è stata vista come un messaggio alla Juventus. Si tratta dell’immagine di una zebra, fotografata durante un Safari. La zebra è notoriamente il ‘simbolo’ della Juventus e ne richiama anche i colori bianconeri. Insomma, una foto che alcuni hanno ...

Wanda Nara pubblica la foto di una zebra : è un indizio sul futuro di Icardi? Video : Negli ultimi giorni le voci di un possibile scambio tra Higuain e Icardi [Video] stanno infiammano il Calciomercato. Non è chiaro se una trattativa concreta esista davvero, ma le mancate smentite ufficiali da parte delle due societa' fanno pensare che, dietro a questa storia, si nasconda qualcosa di più di un semplice rumors. Inoltre Wanda Nara, moglie e procuratore del bomber nerazzurro, non sembra intenzionata a metter fine alle notizie che ...