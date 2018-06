Ibrahimovic | ' Chi vince il Mondiale? Spero il Brasile'

Anche Ibrahimovic gioca a Fortnite e chiede donazioni : Fortnite ha un giocatore speciale. Zlatan Ibrahimovic di recente ha giocato Fortnite su Twitch e ha chiesto, ovviamente con grande ironia, delle donazioni. Il campione svedese ha fatto per la prima volta la sua comparsa su Twitch e così si è mostrato a tutti i suoi fan proprio mentre era impegnato a giocatore con il chiacchieratissimo titolo di Epic Games. La community non solo si è ritrovata Ibrahimovic a sorpresa su Fortnite, ma ha dovuto fare ...

Ibrahimovic espulso per uno schiaffo/ Video - colpito Petrasso a palla lontana : la VAR non perdona : Zlatan Ibrahimovic è stato espulso per uno schiaffo rifilato a Michael Petrasso durante il match contro il Montreal Impact. Continua il periodo negativo del centravanti svedese(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:02:00 GMT)

Follia di Ibrahimovic : schiaffone all’avversario - interviene il Var [VIDEO] : Zlatan Ibrahimovic si è messo in mostra in Mls, stavolta non per una giocata sul terreno di gioco, ma per uno schiaffo ad un avversario Zlatan Ibrahimovic protagonista in negativo della giornata di Mls. Il fenomeno svedese ha perso le staffe durante la gara tra i suoi Los Angeles Galaxy ed i Montreal Impact, più precisamente ha sbottato contro il difensore avversario Petrasso. Quest’ultimo, in maniera probabilmente involontaria, ha pestato ...

Mondiale - Andersson chiude a Ibrahimovic : "Non è nei piani" : "Per me è tutto molto chiaro, dopo gli Europei del 2016 ha lasciato la Nazionale. Quando ne abbiamo parlato è stato molto chiaro con me e non credo che debba tornare". Il c.t. svedese Jan Andersson è ...

Mondiali : ct Svezia chiude a Ibrahimovic : In ogni caso - ha aggiunto il selezionatore svedese - lui non mi ha chiamato, ma non è sicuramente incluso nei piani per la Coppa del Mondo", ha detto ancora Andersson interpellato sulle ultime ...

Svezia - Andersson : 'Ibrahimovic? E' pregato di chiamarmi - ma alla fine decido io' - : Solamente alcuni giorni fa, Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che un Mondiale senza di lui non avrebbe senso e che per questo motivo prenderà parte al prossimo campionato del Mondo di Russia 2018. Non è tardata, però, la risposta di Janne Andersson , c.t. della Nazionale svedese, che ai microfoni di Bild am Sonntag ha dichiarato che sarà lui a prendere la decisione finale: ...