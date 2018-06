Iannone con Aprilia nel 2019 e 2020

MotoGp - Iannone e la Suzuki si dicono ufficialmente addio : c’è l’Aprilia che aspetta ‘The Maniac’ : La Suzuki ha comunicato con un comunicato ufficiale la separazione con Andrea Iannone, prossimo adesso al matrimonio con la Suzuki Finisce ufficialmente l’avventura di Andrea Iannone con la Suzuki, a renderlo noto è il team giapponese con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “Suzuki Motor Corporation annuncia che la propria collaborazione con Andrea Iannone finirà al termine della stagione 2018. Suzuki augura il meglio ...

Belen e Iannone “si sono lasciati” : secondo Spy “il lavoro ha spento il loro amore” : Belen e Iannone si sono lasciati. A dare la notizia di gossip è il settimanale Spy, nuova punto di riferimento per quel che riguarda amorini e amorazzi tra vip. secondo la rivista, la prova sarebbe l’assenza della showgirl argentina al Mugello, dove il pilota si è presentato da solo. Altra prova: “La Rodriguez dallo scorso 20 aprile non mostra immagini del fidanzato… Guardando invece il profilo del campione è addirittura dallo ...

“Con Belen è finita male!”. Andrea Iannone : le foto svelano tutto. Lo hanno beccato così : Chi è di casa – la loro si intende – racconta che Belen e Andrea Iannone non solo stiano vivendo una profondissima crisi ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta Tgcom24 citando fonti vicine ai due. È molto che ne parliamo e sembra che Belen e Iannone li vederemmo scoppiati prima delle vacanze estive, tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Qualifiche live : Iannone si conferma il più veloce nella FP4 - via alla Q1! : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:56:00 GMT)

MotoGp - Dovizioso ne ha per tutti : “brutto avere a che fare con Iannone. Rossi? Il suo mondo è diverso dal mio” : Andrea Dovizioso non ha avuto mezzi termini nell’attaccare Andrea Iannone, lanciando anche una frecciatina a Valentino Rossi Un attacco durissimo nei confronti di Andrea Iannone, seguito poi da una punturina lanciata a Valentino Rossi, non risparmiato nemmeno lui da Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati ha parlato dei suoi colleghi nel corso di un’intervista condotta da Antonio Boselli, compiuta in occasione della ...

MotoGP - Gp Mugello Day 1 : Iannone - 'Sono un pilota con talento e tornerò a vincere' : Come si fa in questo mondo a non capire che quando le cose cambiano tutte insieme e che quando una casa ammette di aver fatto una scelta tecnica sbagliata a metà campionato, ci vuole tempo per ...

MotoGp Italia - Iannone : 'Sono veloce e contento. Spero Pirro tutto ok' : Roma, 1 giu. , askanews, Andrea Iannone soddisfattissimo del venerdì di libere sulla pista del Mugello. 'Sono molto veloce e molto contento ha detto il pilota Suzuki Abbiamo fatto quel passo in avanti ...

MotoGp Italia - Iannone il più veloce anche nelle seconde libere : Roma, 1 giu. , askanews, Due bandiere rosse nella seconda sessione di libere sul circuito del Mugello per il Gp d'Italia in programma domenica: Due le bandiere rosse: una per l'incidente a Pirro, l'...