I nuovi dati sul consumo di droga in Europa

Tumori - test del sangue per scoprirli : nuovi dati sulla biopsia liquida : Il ‘sacro graal’ dell’oncologia: scoprire il cancro con un test del sangue. Proprio ‘Grail’ è chiamata la società finanziata anche dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, e dall’ideatore e Ad di Amazon, Jeffrey P. Bezos. nuovi dati sulla ‘biopsia liquida’ allo studio nei suoi laboratori sono stati presentati al meeting annuale dell’Asco (American Society of Clinical Oncology), in corso a ...

BPCO : il Gruppo Chiesi presenta nuovi dati sul ruolo di ICS/LABA/LAMA in formulazione extrafine vs LABA/LAMA : Il Gruppo Chiesi (Chiesi), azienda farmaceutica internazionale focalizzata sulla ricerca, ha partecipato al congresso della American Thoracic Society (ATS) a San Diego (18-23 maggio 2018) e al congresso annuale della International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) a Baltimora (19-23 maggio 2018) presentando otto abstract e un industry theatre1. I dati presentati riguardano la tripla associazione fissa in formulazione ...

Fibrosi Polmonare Idiopatica : nuovi dati presentati ad ATS 2018 rafforzano l’efficacia e la sicurezza di nintedanib : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi la presentazione di nuovi dati che rafforzano il profilo di efficacia, sicurezza e tollerabilità di nintedanib in pazienti con Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) nel corso dell’edizione 2018 del Congresso Annuale dell’American Thoracic Society (ATS 2018). “I dati presentati al Congresso avvalorano il noto profilo d’efficacia di nintedanib, e ne riconfermano quello di sicurezza, osservato negli studi ...

Roche : “Bene nuovi dati su farmaco anti-emofilia” : Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) – Roche annuncia i risultati dello studio di fase III Haven 3 volto a valutare la profilassi con emicizumab somministrato ogni settimana o ogni due settimane in pazienti con emofilia A senza inibitori del fattore VIII, nonché quelli dello studio di fase III Haven 4 sulla profilassi con emicizumab somministrato ogni quattro settimane in pazienti con emofilia A, con o senza inibitori del fattore VIII. I dati ...

Roche : “Bene nuovi dati su farmaco anti-emofilia” : Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) – Roche annuncia i risultati dello studio di fase III Haven 3 volto a valutare la profilassi con emicizumab somministrato ogni settimana o ogni due settimane in pazienti con emofilia A senza inibitori del fattore VIII, nonché quelli dello studio di fase III Haven 4 sulla profilassi con emicizumab somministrato ogni quattro settimane in pazienti con emofilia A, con o senza inibitori del fattore VIII. I dati ...

Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno - i dati fanno paura : test gratuiti : Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:19:00 GMT)

HIV : circa 8400 nuovi casi a Roma ogni anno - i dati del Lazio : I dati DELL’HIV NEL Lazio – Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 2010-2016 sono state segnalate 26.643 nuove diagnosi di infezione da HIV. La regione che nel 2016 ha avuto il maggior numero di casi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna. L’incidenza più alta nel 2016 è stata osservata nel Lazio (8,5 per 100.000 residenti) e quella più bassa in Calabria (1,3 per 100.000 ...

Studi di settore - il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati : Ancora più informazioni condivise con i contribuenti che rientrano negli Studi di settore. Il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli Studi ...

PENSIONE ANTICIPATA/ Inps - nuovi dati sulle liquidazioni del 2018 : PENSIONE di anzianità o ANTICIPATA, dall'Inps i dati sul monitoraggio relativi al primo trimestre dell'anno. Aumentano gli importi, ma calano gli assegni liquidati(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Malattie rare : nuovi dati positivi su farmaco contro Sma : Biogen ha annunciato nuovi dati a supporto dei benefici di nusinersen nel trattamento di pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma), sia a esordio infantile sia a esordio tardivo. I risultati osservati includono il miglioramento della funzionalità motoria e un aumento della sopravvivenza nei pazienti affetti dalle forme più gravi della malattia. Queste evidenze si basano sui risultati intermedi dello studio di estensione in open-label Shine e ...

ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018/ Diretta affluenza h12 al 15% - h19 nuovi dati : risultati sfida M5s-Centrodestra : Diretta risultati ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:52:00 GMT)

L'economia cinese cresce ma gli analisti sono cauti. Come leggere i nuovi dati : Cauto ottimismo sulL'economia di Pechino, da cui sono attesi domani i dati della crescita del primo trimestre 2018, segnato nell'ultima parte dalle forti tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Le attese degli analisti ...

Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa : Brutte notizie per i clienti Vodafone, che si prepara ad aggiornare i prezzi delle varie tariffe e sono previsti ulteriori aumenti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa proviene da TuttoAndroid.