I 7 grandi litigano | Trump va via prima

(Di venerdì 8 giugno 2018) Quella convinzione rivelata ai suoi consiglieri, e riportata dal Washington Post, si è tradotta in decisione: Donaldconsidera il G-7, in programma fino a sabato in Canada, una "perdita di tempo" e una "distrazione" e perciò lascerà il vertice in anticipo., sentendosi isolato su diversi fronti, avrebbe voluto evitare il viaggio per non subire le possibili critiche degli altri leader. Alla Casa Bianca, secondo le fonti del Washington Post, si sarebbe discusso della possibilità di mandare in Canada il vicepresidente, Mike Pence.La Casa Bianca fa sapere che il presidente americano salterà gran parte della seconda giornata e partirà mattinata sabato subito dopo la riunione su parità di genere e empowerment delle donne che è il primo appuntamento della giornata conclusiva edella sessione sui cambiamenti climatici. Ma ...