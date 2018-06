I 5 Seconds of Summer tornano in Italia | annunciato un nuovo concerto a Milano

5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e biglietti in prevendita : Un nuovo concerto dei 5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018! A sorpresa la band australiana annuncia una nuova data nel nostro Paese, in programma a novembre! Il gruppo formato da Luke, Ashton, Michael e Calum ha fatto tappa lo scorso marzo al Fabrique di Milano, in occasione del tour che ha anticipato il nuovo progetto discografico. Durante il concerto, la band ha ripercorso le hit passate e ha presentato al pubblico alcuni inediti che ...

5 Seconds Of Summer - il primo video del live acustico alle RTL 102.5 Live Sessions : ... alcune incursioni avverranno anche in Radiovisione dove andranno in onda delle pillole di RTL 102.5 Live SESSION sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per ...

Audio - testo e traduzione di Youngblood dei 5 Seconds Of Summer - title-track del terzo album di inediti : Youngblood dei 5 Seconds Of Summer è il nuovo brano estratto dall'album omonimo, in uscita il prossimo 22 giugno in tutto il mondo. Dopo la pubblicazione del primo singolo Want You Back, che ha anticipato una breve tournée internazionale di promozione, i 5 Seconds Of Summer hanno rilasciato anche Youngblood, title-track del prossimo album d'inediti. Il nuovo disco della band australiana arriverà sul mercato discografico a giugno, a tre anni ...

5 Seconds of Summer : è uscita “Youngblood” - la title track del nuovo disco : Giovedì 12 aprile i 5 Seconds of Summer hanno fatto una bella sorpresa ai loro fan con la pubblicazione della loro nuova canzone “Youngblood”, title track del loro prossimo disco di inediti in uscita il 22 giugno 2018. Anche questa volta i 5 Seconds Of Summer sono riusciti nell’impresa di mandare al settimo cielo tutto il loro fandom. #YOUNGBLOOD LUKE QUEST’ANNO STA CERCANDO DI UCCIDERMI E CI STA PURE RIUSCENDO STO ...

5 Seconds of Summer : il nuovo album si intitola “Youngblood” e uscirà a giugno : Squillino le trombe e rullino i tamburi, i 5 Seconds of Summer hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo album, il terzo in studio della loro carriera. via GIPHY Si intitola “Youngblood” e potrai ascoltarlo in loop da venerdì 22 giugno. Queste sì che sono le notizie che risollevano anche il più nero dei lunedì! Tramite i loro social, 5 Seconds of Summer hanno anche condiviso la cover del disco: eccola qui sotto! Our album ...

Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood : i dettagli e la data di uscita : Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno! Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha Annunciato l'uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer. Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood ...

5 Seconds of Summer : le frasi più aww delle loro canzoni : I 5 Seconds of Summer sono appena venuti in concerto in Italia – giovedì 29 marzo a Milano, per l’esattezza – e già ne senti la mancanza? via GIPHY Noi di MTV ti veniamo in soccorso con questo video che riassume le frasi più dolci delle loro canzoni. Alzi la mano chi vorrebbe sentirsele dedicare! [arc id=”12bb6f03-1bc2-40bd-a6ec-e5fb455c6369″] ph: ufficio stampa The post 5 Seconds of Summer: le frasi più aww delle ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...