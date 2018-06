Huawei Y 2018 | tre nuovi smartphone low cost La serie destinata ai giovani

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta in Italia i nuovi Y5 2018 - Y6 2018 e Y7 2018 : Huawei annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi Huawei Y5 2018, Y6 2018 e Y7 2018: ecco caratteristiche tecniche, immagini, colorazioni e prezzi della nuova gamma di fascia bassa del produttore cinese. L'articolo Huawei presenta in Italia i nuovi Y5 2018, Y6 2018 e Y7 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch 2 (2018) è ufficiale : Wear OS e supporto a eSIM - nanoSIM e Bluetooth : Huawei ha da poco presentato una variante aggiornata del suo smartWatch dello scorso anno chiamata Huawei Watch 2 (2018). Ecco tutti i dettagli. L'articolo Huawei Watch 2 (2018) è ufficiale: Wear OS e supporto a eSIM, nanoSIM e Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Huawei supera Samsung in Italia e diventa il primo produttore ad aprile 2018 : Il mercato Italiano degli smartphone ha un nuovo padrone: Samsung, infatti, è stata superata da Huawei. Scopriamo insieme tutti i dettagli diffusi da GFK L'articolo Huawei supera Samsung in Italia e diventa il primo produttore ad aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Wired Next Fest 2018 - ecco chi ha vinto l’Hackaton di Huawei e Ied : (Foto: Lorenzo Longhitano) Come si migliora un prodotto che è già considerato tra i migliori della sua categoria? È la mission impossible che Huawei ha affidato agli studenti dello Ied di Milano nel corso dell’hackaton che si è tenuta nella giornata di sabato 26 maggio proprio nel capoluogo lombardo, nella cornice del Wired Next Fest 2018: ideare un accessorio, un’app o un servizio che facciano da complemento al suo ultimo smartphone ...

Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone si aggiorna con le patch di aprile e maggio 2018 : Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone inizia ad aggiornarsi a una nuova versione del firmware che porta sia le patch di sicurezza di aprile che quelle di maggio. L'articolo Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone si aggiorna con le patch di aprile e maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei - un Q1 2018 da sogno : numeri record - pur col rammarico degli USA : I numeri sul primo quadrimestre 2018 dipingono una Huawei splendente come mai, a guardare la quota di mercato mondiale arrivata al livello più alto di sempre L'articolo Huawei, un Q1 2018 da sogno: numeri record, pur col rammarico degli USA proviene da TuttoAndroid.

Huawei Partner Summit 2018 - un anno da vivere intensamente con i partner : ... messe a punto partendo proprio dal loro ascolto attraverso una survey commissionata a Nielsen condotta di recente su oltre 2.000 partner in tutto il mondo al fine di individuare le aree di ...

Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo - ma senza sensore di impronte : Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale dopo la sua comparsa sul sito del produttore: ecco le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa della casa cinese, che purtroppo non dispone di un sensore di impronte digitali. L'articolo Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo, ma senza sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Huawei Y5 Prime (2018) certificato dal TENAA : Huawei Y5 Prime (2018) è il nome di uno degli smartphone che il produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato. Scopriamo le sue feature principali L'articolo Il presunto Huawei Y5 Prime (2018) certificato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Prime informazioni sul nuovo Huawei Watch 2 2018 con schermo da 1 - 2 pollici : Arrivano ancora una volta da Evan Blass le Prime anticipazioni relative a Huawei Watch 2 2018, che però sembra una versione ridotta del modello precedente. L'articolo Prime informazioni sul nuovo Huawei Watch 2 2018 con schermo da 1,2 pollici proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro regalo giusto per la Festa della Mamma 2018? 100 euro di rimborso : Pensare di acquistare un Huawei Mate 10 Pro come regalo per la Festa della Mamma di scena questa domenica 13 maggio è davvero un grande affare al momento? Grazie alla promozione ufficiale del produttore in Italia, c'è da pensarci. Al suon del claim "Una Mamma è sempre più connessa degli altri", ecco che è in corso una vendita agevolata del top di gamma che da diritto a ben 100 euro di rimborso sulla cifra spesa. Quali sono le condizioni per ...

Ecco Huawei Y3 (2018) - il primo Android Go del brand cinese : Il primo smartphone equipaggiato con Android Go del produttore cinese prende il nome di Huawei Y3 (2018), dispositivo chiaramente di fascia bassa, che potrebbe comunque regalare parecchie soddisfazioni a quanti vorranno accaparrarsene un'unità. Partiamo con lo spendere qualche parola su Android Go, versione OS concepita da Big G per consentire anche a chi non può permettersi telefoni costosi di testare personalmente le funzionalità introdotte ...

Huawei Y3 (2018) è ufficiale : ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese : Huawei Y3 (2018) è il primo smartphone del produttore cinese che fa parte del progetto Android Go. Scopriamo insieme quali sono le sue caratteristiche L'articolo Huawei Y3 (2018) è ufficiale: ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese proviene da TuttoAndroid.