HTGAWM 5 | Rome Flynn sarà regular nella quinta stagione

ilnotiziangolo

(Di venerdì 8 giugno 2018)5 cast e news – Novità in arrivo per i fan della serie Tv con protagonista Viola Davis. L’attoreritornerà anche, rivestendo di nuovo i panni di Gabriel Maddox. Un ruolo importante per il giovane attore, confermato in queste ore da Deadline. Nessuno spoiler su5 e su questo ritorno, di certo quasi scontato.5, nel castcomeHow To Get Away with Murder 5 continua a tenerci sulle spine. Non sappiamo che cosa accadrà, ma possiamo dare per certo chi vedremo sotto la guida della Keating. Dopo averlo conosciuto nel cliffhanger precedente, Gabriel Maddox ha stravolto ogni aspettativa e contribuito a creare un filo logico per quanto riguarda la morte di Cucciolo. E soprattutto sul suo padre biologico, che in modo indiretto ha provocato il suo decesso. Classe 1991,ha già alle ...