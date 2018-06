Honda sul Milan | ' Che mentalità con Gattuso | quando c' ero io mancava'

MotoGP Risultati Qualifiche Jerez : pole per la Honda - di Crutchlow! : Pomeriggio di qualiche al circuito di Jerez de la Frontera. Nonostante un Márquez a tutto gas, a finire in pole è Cal Crutcholw. Con lui, in prima fila, domani partiranno Dani Pedrosa e Johann Zarco La giornata è iniziata con la seconda sessione di prove libere. Eccellente è stata la prestazione di Marc Márquez che ha messo a referto il crono di 1:37.702, scippando il record della pista appartenente a Jorge Lorenzo, e mettendo la ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Non male - il distacco è buono. Ma le Honda sono in forma. Lavoriamo sulla gestione” : Andrea Dovizioso ha chiuso al comando il primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018 mentre ha sofferto un po’ di più nella seconda sessione. Il forlivese della Ducati ha comunque dato importanti segnali sul tracciato di Jerez de la Frontera e vuole dire la sua nel weekend. Queste le dichiarazioni che il leader del Mondiale ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Il distacco è buono perché ho fatto degli errori che non ho ...

Finale di Scandal 7 - l’addio alla serie in arrivo in Italia : SHonda Rhimes sulla redenzione di Olivia Pope : Il Finale di Scandal 7 segnerà l'addio alla serie di Shonda Rhimes: dopo 7 stagioni e 124 episodi dal 2012 ad oggi, il political drama che racconta le vicende della crisis manager Olivia Pope si chiude con un'operazione verità che mette a repentaglio la vita e la carriera di tutti i personaggi dello show. Il Finale della serie si intitola Over A Cliff, (Giù da una scogliera), citando il motto dei "Gladiatori" di Olivia, e va in onda il 19 ...