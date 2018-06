Hitman 2 | un' anatra di gomma e molto altro nella splendida Collector' s Edition

eurogamer

: Ecco cosa contiene la Collector's Edition di #Hitman2. - Eurogamer_it : Ecco cosa contiene la Collector's Edition di #Hitman2. -

(Di venerdì 8 giugno 2018) IO Interactive e Warner Bros. hanno annunciato i dettagli sulla sontuosa'sdi2, annunciato ieri, che presenta vari contenuti tra cui un'di, celebre easter egg.Come segnala Videogamer,2:'sè un'esclusiva di GameStop in Nord America e sarà disponibile su GAME nel Regno Unito, come previsto.Cosa contiene questa edizione? Prima di tutto, include una copia di2, il che non è una cosa poi così scontata, dato che in tempi recenti alcune edizioni da collezione non presentavano il gioco base... Read more…